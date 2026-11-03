Le porte-documents Marceau à 430 euros tient-il la route au bureau ?

En bref Deux silhouettes de bureau misent sur la maille, le velours côtelé et le cuir grainé.

Les prix cités vont de 200 à 700 euros selon la pièce.

Une sélection sportive complète l’offre du même magazine.

Le col s’est desserré au bureau, mais l’exigence est restée. Dans Challenges, une sélection de saison réunit des pièces pensées pour rester élégant en société, au sport ou au travail, avec des matières soignées et des coupes détendues.

Un col desserré, une allure conservée

Selon Challenges, le travailleur urbain associe désormais style casual et belles matières. Dans ce vestiaire, les codes formels s’assouplissent sans que l’allure en souffre. Le magazine décrit une première silhouette qui réunit un bomber en maille torsadée, une casquette en velours côtelé et des sneakers inspirées du trek. Le magazine la juge aussi à l’aise en réunion qu’en déplacement.

Le quotidien professionnel appelle des pièces polyvalentes, qui marient confort et sophistication. Porte-documents en cuir grainé, jean délavé ou chaussures à semelle crantée : les classiques se réinterprètent avec décontraction, et les accessoires soignent la silhouette jusque dans les détails.

La sélection est parue sur le site de Challenges le 28 octobre 2026, à l’occasion de la nouvelle saison. Elle s’adresse à celui qui doit paraître soigné en réunion comme en déplacement, sans passer par la cravate, et s’appuie sur trois matières citées : la maille torsadée, le velours côtelé et le cuir grainé.

La silhouette bomber, pièce par pièce

200 à 700 € l’écart de prix entre les sneakers et le bomber de la sélection

Pièce Marque Description Prix Casquette LV Corduroy Louis Vuitton Velours côtelé beige sable, monogramme brodé ton sur ton 650 euros Porte-documents Marceau Le Tanneur Cuir grainé bleu nuit, deux anses rondes, pour ordinateur et dossiers 430 euros

Le bomber, en maille torsadée et fermé par des pressions, est la pièce la plus chère du lot. La casquette beige sable, avec son monogramme brodé ton sur ton, suit de près. Challenges la qualifie d’indispensable dans le dressing urbain masculin, une appréciation éditoriale du magazine.

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Le porte-documents Marceau a l’allure d’un attaché-case : il accueille un ordinateur comme des dossiers, tout en affichant une élégante simplicité, d’après le magazine.

Côté chaussures, la sneaker de trek se montre ici plutôt discrète, de façon à se fondre sous un pantalon de costume ou un jean. Elle est la moins chère de la sélection.

Challenges précise que Louis Vuitton fait partie du groupe LVMH, lequel possède le magazine.

Le bomber en question est la veste Relaxed Fit de Polo Ralph Lauren, en maille torsadée bleu marine, vendue 700 euros selon Challenges. Le magazine y voit un esprit « college boy » qui revient en force, une lecture qui lui appartient.

La sneaker de la sélection est la Trek Low Gore-Tex & Vibram d’Aigle. Elle se distingue par une semelle épaisse, un liseré gris et des teintes miel, pour 200 euros. Le porte-documents Marceau de Le Tanneur, lui, se glisse entre ces deux repères tarifaires, à 430 euros.

Polo ajouré, jean gris et chaussures de ville

Une seconde silhouette, plus sobre, repose sur un polo en maille ajourée et des chaussures de ville à semelle crantée. Entre les deux, un jean gris délavé aux revers soignés renforce l’allure détendue. Challenges résume cette tenue par deux mots : sobriété et style.

Le magazine propose aussi une autre sélection, baptisée « Sportif en ville », qui réunit cinq pièces pour bouger avec style. Pour prolonger le sujet des chaussures, on peut lire les tendances baskets du printemps-été 2027.