Love Stories bannit les armatures et ménage la peau des bretelles

En bref Vogue.fr présente 21 marques de lingerie, décrites comme porteuses de valeurs dans l’air du temps.

Skims, Love Stories, Cou Cou Intimates, Aubade, Simone Pérèle et Chantelle misent sur le confort et l’inclusivité.

Lounge, Intimissimi, Agent Provocateur, Sloggi, Eres et DIM se distinguent par leur histoire et leurs points de vente.

Pour choisir sa lingerie, mieux vaut partir de ce que chaque marque met en avant : matières sans coutures, absence d’armatures, tailles étendues ou savoir-faire ancien. C’est la grille que dessine Vogue.fr dans son guide, dont les premières références sont détaillées ci-dessous.

Une lingerie pour toutes, confortable et sexy

Selon Vogue, la lingerie de 2026 veut parler à toutes les femmes, sans clichés sexistes ni logique de séduction, tout en associant confort et côté sexy. Les marques retenues sont présentées comme porteuses de valeurs dans l’air du temps. Pour un achat personnel ou un cadeau, cela invite à comparer des critères concrets plutôt qu’une simple image de marque.

Confort et inclusivité : les marques à repérer

150 ans fêtés par Chantelle en 2026 115E et 52 tailles maximales de la gamme Chantelle Pulp 1948 année de fondation de Simone Pérèle

Skims, la marque de Kim Kardashian, met en avant toutes les morphologies avec des matières seamless indétectables, et sa ligne de shapewear est citée comme dominante du secteur. Elle a aussi signé des collaborations avec The North Face et Nike. On la trouve sur Skims, Net-a-porter et Ssense.

Love Stories, marque néerlandaise, bannit les armatures de ses collections et dessine des bretelles de soutien-gorge pensées pour ne pas blesser la peau. Elle est vendue sur The Outnet, Placedestendances et Printemps. Cou Cou Intimates, lancée par Rose Colcord, a pour signature la maille pointelle, adoptée par Hailey Bieber, et travaille des matières naturelles biologiques. Elle est proposée sur Coucouintimates, Revolve et FWRD.

Chez Aubade, active depuis plus de 60 ans, la gamme va du bonnet A au H, et la marque affirme que 100 % de ses matières sont labellisées OEKO-TEX®. Elle est vendue sur Laredoute et Placedestendances. Simone Pérèle reste une entreprise familiale : chaque ensemble est dessiné et ajusté sur plusieurs morphologies dans ses ateliers parisiens, et sa gamme Plume repense le shapewear.

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Chantelle segmente son offre : Chantelle X vise le haut de gamme, tandis que Chantelle Pulp s’adresse à une clientèle plus jeune, avec des tailles allant jusqu’au 115E et au 52. L’ensemble de la marque revendique des gammes pour tous les styles, toutes les morphologies et tous les budgets.

Comparer les marques avant d’acheter

Marque Identité et ancienneté Où l’acheter Lounge Label britannique fondé en 2016, aussi pyjamas, vêtements d’intérieur et maillots de bain Lounge Intimissimi Depuis 1996, lingerie confortable au glamour à l’italienne Intimissimi Agent Provocateur Britannique, créée en 1994 à Soho, dentelle et transparences Agentprovocateur, Net-a-porter, 24s, Farfetch Sloggi Française, tissus souples de bonne qualité et basiques à prix doux Amazon, Laredoute Eres Depuis plus de 50 ans, lingerie et maillots à l’élégance minimale 24s, Net-a-porter, Farfetch DIM D’abord spécialisée dans les bas dans les années 1960, presque 70 ans d’existence Laredoute, Amazon

Le soutien-gorge Lorna d’Agent Provocateur, décliné en plusieurs couleurs, est cité comme favori de Gabbriette et de Beyoncé. Du côté de Sloggi, la promesse porte sur des tissus choisis pour leur souplesse, qui permettent de bouger librement et sont censés durer dans le temps.

Quant à DIM, la marque s’est d’abord consacrée aux bas avant de proposer des collants puis des sous-vêtements, avec l’intention de faciliter le quotidien des femmes. Eres, de son côté, présente des lignes pures et des coupes graphiques qu’elle érige en essentiels.