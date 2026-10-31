Sur autoroute, une électrique coûte environ 5 € aux 100 km

En bref Sur autoroute, l’électrique revient souvent à environ 5 € aux 100 km, contre au moins le double en essence ou diesel.

Le guide ne déconseille aucune énergie : budget et usage décident.

L’hybride rechargeable perd son avantage quand la batterie est vide, après 30 à 40 km à haute vitesse.

Le GNV ne compte que 150 stations en France et le guide le classe « à éviter » sur route et autoroute.

Avant de comparer fiches techniques et tarifs, une question simplifie tout : où roulez-vous vraiment ? Dans son guide d’achat sur les motorisations, Automobile Magazine affirme qu’aucune solution n’est à écarter par principe : tout dépend du budget et de l’usage. Le magazine précise tester ces technologies sur la piste de l’autodrome de Linas-Montlhéry et sur route.

Le critère qui décide : l’endroit de vos trajets

Le bilan du guide invite à hiérarchiser ses priorités à l’aide de trois questions. La première porte sur le lieu où s’effectuent 80 % des trajets annuels. C’est elle qui oriente vers la ville, la route ou l’autoroute, trois terrains où chaque motorisation se comporte très différemment.

environ 5 € aux 100 km sur autoroute pour une électrique, selon Automobile Magazine, contre au moins le double pour l’essence ou le diesel

Paradoxe relevé par le magazine : c’est justement sur autoroute que l’électrique est la plus avantageuse économiquement, alors que ce terrain est aussi celui où elle se complique le plus.

L’électrique : idéale au quotidien, plus exigeante sur longue distance

En ville, le guide estime que l’autonomie n’est jamais un problème. Sur route, il juge la voiture parfaitement adaptée à des parcours quotidiens de 200 à 400 km, selon la capacité du modèle. Sur autoroute, la surconsommation est notable mais gérable sous 200 km. Au-delà de 250 km, la question des bornes et du temps de recharge commence : les arrêts sont plus fréquents et souvent plus longs qu’en thermique.

Le magazine recommande les planificateurs d’itinéraires des systèmes multimédias ou des applications comme Chargemap pour choisir ses points de recharge. Il rappelle aussi qu’il faut un bon écosystème de recharge, à domicile ou au travail.

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Les atouts Autonomie sans souci en ville

Parcours de 200 à 400 km adaptés selon le modèle

Coût aux 100 km très bas sur autoroute Les contraintes Bornes et temps de recharge au-delà de 250 km sur autoroute

Arrêts plus fréquents et souvent plus longs

Besoin d’une recharge à domicile ou au travail

Deux hybrides, deux logiques

Le guide distingue nettement l’hybride simple de l’hybride rechargeable. Le premier profite des freinages fréquents pour recharger sa petite batterie ; le second roule en électrique de 30 à plus de 100 km en ville selon les modèles, à condition d’être branché chaque jour.

Terrain Hybride non rechargeable Hybride rechargeable Ville Recommandé Recommandé si recharge quotidienne Route Recommandé Consommation divisée par deux si trajet de 100 km maximum et batterie chargée Autoroute À réfléchir : freinage régénératif quasi inexistant, gain de consommation largement annulé À éviter : batterie généralement vide après 30 à 40 km à haute vitesse, consommation bien supérieure à un modèle non hybride

Carburants alternatifs : des limites très concrètes

E85 : surconsommation d’environ 20 % sur autoroute, mais le guide le juge très avantageux. Le réservoir accepte aussi le sans-plomb 95 ou 98. Seul Ford propose encore des modèles neufs compatibles d’usine.

: surconsommation d’environ 20 % sur autoroute, mais le guide le juge très avantageux. Le réservoir accepte aussi le sans-plomb 95 ou 98. Seul Ford propose encore des modèles neufs compatibles d’usine. GPL : seul le groupe Renault-Dacia vend aujourd’hui des modèles neufs. En pur GPL, l’autonomie plafonne entre 300 et 400 km sur autoroute, et les voitures d’occasion ont souvent des réservoirs d’environ 30 litres.

: seul le groupe Renault-Dacia vend aujourd’hui des modèles neufs. En pur GPL, l’autonomie plafonne entre 300 et 400 km sur autoroute, et les voitures d’occasion ont souvent des réservoirs d’environ 30 litres. GNV : l’autonomie atteint 300 à 400 km, mais le réservoir d’essence de secours se limite à quelques litres. Avec à peine 150 stations en France, le guide le classe « à éviter » sur route et autoroute. Fiat et Seat l’ont proposé un temps, sans qu’il soit encore commercialisé.