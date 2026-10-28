Shag masculin : une coupe qui suit la texture, pas l’inverse

En bref Le shag est une coupe construite par niveaux, avec longueurs dégradées et volume.

Cinq personnalités en portent des variantes distinctes, des boucles amples aux mèches en bataille.

Au salon : dégradé aux ciseaux, pointes peu effilées, texture soulignée par un spray salin ou une crème légère.

Oui, le shag peut convenir sans boucles serrées et sans allure de rock star : Vogue France affirme qu’il suffit d’une coupe qui accompagne la texture du cheveu au lieu de la contraindre. Reste à savoir le reconnaître, choisir sa version et le décrire au coiffeur.

Ce qui distingue un shag masculin

Le mot désigne une architecture de coupe construite en plusieurs niveaux. On l’identifie à ses longueurs dégradées, à ses pointes souvent effilées et à un volume qui semble vivre sa vie. Il se situe à égale distance du mulet franchement assumé et du brushing savamment figé.

Héritée des années 1970, cette coupe a longtemps porté les codes contre-culturels du rock britannique. La version actuelle se montre moins radicale : les layers sont fondues, les contours moins nets et la texture naturelle passe au premier plan. Selon Vogue France, le shag masculin a ainsi troqué ses origines seventies contre une nouvelle génération d’adeptes.

Quelle version choisir selon son cheveu

Chaque personnalité porte une variante différente. Le tableau aide à repérer celle qui se rapproche de votre longueur et de votre texture.

Coupe de mèches humides aux ciseaux en salon de coiffure. Photo : Engin Akyurt / Pexels

Personnalité Version Repères Carlos Alcaraz Curly shag Il a quitté son court dégradé signature lors du Masters 1000 de Shanghai, le 10 octobre : boucles généreuses et détendues, chevelure qui s’écoule vers l’arrière. Andrew Garfield Modern maverick shag Nom donné par le coiffeur Joey Scandizzo : coupe mi-longue dégradée, masse allégée, mouvement conservé, pointes souples. À Wimbledon, quelques mois plus tôt, il avait surpris avec une crinière plus longue, aérée et faussement décoiffée. Tom Holland Curly shag plus court Dessus plus long, côtés et nuque légèrement raccourcis. Sa coiffeuse Rachael Speke le conseille pour que les boucles naturelles prennent le dessus. Jacob Elordi Shag seventies aux contours flous Longueurs qui flirtent avec le mulet, mèches en bataille, raie approximative, travaillées par sa coiffeuse Jillian Halouska. Lucas Bravo Mi-long solaire À Cannes, en mai 2026 : longueur effleurant la nuque, frange balayant le front, mèches couleur miel.

Le contexte de ces changements varie. Tom Holland a adopté des cheveux plus longs et bouclés pendant la promotion de L’Odyssée, l’été dernier, sans changement radical de coupe. Jacob Elordi, lui, porte ce look depuis la promotion de Hurlevent, en début d’année, aux côtés de Margot Robbie. Lucas Bravo, acteur d’Emily in Paris, propose la piste la plus accessible à ceux qui n’ont pas de boucles : sa coupe suit la texture sans exiger une crinière imposante.

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Côté Alcaraz, la différence avec Tom Holland tient à la longueur : le curly shag du tennisman est plus long, celui de l’acteur plus court, mais les deux reposent sur la même envie de mouvement.

Ce qu’il faut dire au coiffeur

Demander un dégradé aux ciseaux, assez travaillé pour donner du mouvement.

Éviter d’effiler à outrance les pointes.

Choisir une coupe qui accompagne la texture, qu’elle soit bouclée, ondulée ou plus lisse.

Souligner la texture avec un spray salin ou une crème légère.

La consigne à emporter Dégradé aux ciseaux, pointes peu effilées : cette demande garde des extrémités souples et du mouvement.

Les exemples cités tournent surtout autour de cheveux bouclés ou ondulés. Pour une autre chevelure bouclée, on peut relire la coupe de cheveux de David Luiz.

Côté coiffage, Vogue France conclut que le reste appartient aux cheveux, et que le peigne devient une option parmi d’autres, y compris pour le look volontairement négligé de Jacob Elordi.