Porté pour revêtir la partie inférieure du corps, de sorte à recouvrir les deux jambes séparément et entièrement, le pantalon est un incontournable dans la garde-robe masculine. Cette pièce vestimentaire est utile au quotidien autant que pour les occasions spéciales. Cependant, une panoplie de modèles de pantalon existe. En fonction des tendances modes, des goûts spécifiques et de nombreux autres paramètres (morphologie, appartenance socioculturelle, statut professionnel et économique), le pantalon pour homme convenable diffère généralement d’une personne à une autre. Mais, comment bien faire le choix de son pantalon pour homme en 2022 ?

Tenir compte de sa morphologie pour choisir son pantalon

À chaque morphologie correspond un type de pantalon. En réalité, l’ajustement de cette pièce vestimentaire au corps de la personne qui la porte est majoritairement déterminé par la coupe du vêtement. Il s’agit également d’un critère qui contribue fortement à l’esthétique de la tenue. Particulièrement, le pantalon homme se décline en différentes coupes. Il s’agit entre autres de la coupe :

skinny : adaptée aux personnes fines, ce type de pantalon est très serré et s’ajuste rigoureusement à la forme des fesses, des jambes et des mollets ;

slim : moins ajustée que le skinny, elle est convenable pour le physique fin et s’adapte à des morphologies plus grandes. Cette coupe qui offre un peu plus d’espace, épouse convenablement les formes, affine les jambes et dévoile les chevilles ;

semi-slim : la cuisse n’est pas très serrée, mais reste plus maintenue que dans la coupe droite. Ce format de pantalon, relativement ajusté, correspond à diverses morphologies ;

droite : cette coupe classique représente la référence du pantalon. Elle s’adapte à la plupart des hommes, mais peut être ajusté (tour de taille, longueur des jambes) pour un rendu parfait ;

confort : adaptée aux personnes plus rondes, elle présente un peu plus d’espace pour le ventre et un abaissement au niveau de la ceinture ;

carotte : moderne et stylée, elle est large au niveau des cuisses et finit serrée au niveau des chevilles ;

athlétique : serrée à la taille et relâchée au niveau des cuisses, elle est très convenable pour les sportifs ayant une silhouette en V.

Afin de rehausser l’élégance de son pantalon, il est important de choisir une matière qui allie beauté et qualité (résistance) et qui reste agréable pour votre peau, quelle que soit la saison.

Trouver la bonne taille de pantalon

Pour choisir la bonne taille de pantalon, il est important de connaître son tour de taille. Pour mesurer ce paramètre, votre mètre ruban doit être placé à plat sur votre peau sans être trop serré (mettez votre pouce en dessous du ruban pour vous en assurer). Au cas où la mesure du vêtement est en pouce, vous pouvez la convertir en centimètre. Puisqu’un pouce est égal à 2,54 cm, vous pouvez diviser votre tour de taille par cette valeur afin de choisir votre pantalon.

Une autre astuce consiste à porter le pantalon et à remplir les poches. Si le pantalon tombe sans ceinture, c’est qu’il est trop large. Par contre si vous observez des plis depuis le bas de la braguette ou encore au niveau des fesses, il est trop serré. Il est recommandé d’utiliser un de vos pantalons qui convient parfaitement en termes de tour de taille et longueur des jambes comme référence. Par ailleurs, généralement si vous enroulez la ceinture d’un jean autour du cou et que les deux bouts se touchent, vous avez trouvé votre taille.

Veiller à l’esthétique et au confort que procure le pantalon

Lors du choix d’un pantalon, il est fortement recommandé d’éviter les tissus 100 % synthétiques, car, en plus d’être très peu respirants, ils ne sont ni résistants, ni esthétiques. La couleur du pantalon et son harmonie avec l’ensemble de votre tenue sont aussi à prendre en compte. Quel que soit le pantalon que vous adoptez, il est recommandé de veiller à ce que :

les fesses soient maintenues ;

le pantalon ne présente pas d’excès de tissu dans l’entrejambe ;

la coupe soit ajustée de façon optimale pour ne pas vous mouler ;

le pantalon s’arrête à 2,5 cm du sol.

Les différents types de pantalons peuvent s’adapter à toutes vos tenues, des plus habillées aux plus décontractées, tout en gardant esthétique et élégance selon la façon de les porter.

Choisir son pantalon selon les occasions

Les circonstances du port de son pantalon restent une référence. Il est conseillé de ne pas paraître trop formel pour une occasion plus libertine et vice-versa.

Le classique et le chino

Incontournable d’une ligne vestimentaire masculine, le pantalon classique est très convenable pour les occasions formelles. En réalité, ce type de pantalon est idéal pour les cadres professionnels et les circonstances festives (mariage, soirée de gala). Portée avec une veste assortie, une chemise et une cravate (ou nœud papillon), cette pièce de vêtement met nettement celui qui s’en revêtit en valeur. À cheval entre le style habillé et le style casual, le chino quant à lui, est l’accessoire adéquat pour une soirée chic ou une sortie entre amis en ville ou en terrasse. Aussi, selon la manière dont vous le portez, il peut être convenable pour les circonstances professionnelles (workwear). En effet, alliant élégance et finesse, le chino peut être porté avec un t-shirt (col V ou rond), un polo ou un cardigan, une chemise oxford ou flanelle et même avec une veste.

Le Jean et le Cargo

Permettant d’arborer une diversité de style, le jean s’est fortement démocratisé et s’adapte à diverses occasions. Du style habillé, au streetwear, en passant par le full denim et le casual, ce type de pantalon est assez relax dans toutes ces configurations. Le pantalon jean peut être porté pour passer de bons moments à la plage ou pour faire des virées nocturnes entre amis ou collègues. Pièce vestimentaire caractéristique par défaut du streetwear, le pantalon cargo peut se porter sous d’autres configurations. Adapté généralement aux sorties quotidiennes, ce vêtement inspiré des tenues militaires peut être un bon choix pour des concerts ou des randonnées. Dans un style casual, il peut être associé à un t-shirt, une chemise ou à un pull.