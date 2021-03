La mode est l’une des rares choses que l’on ne discute pas. Les goûts et les couleurs se discutent, mais les marques de luxe ou spécialisées dans les produits de mode pour homme, il y en a peu et celles-ci excellent dans leur domaine. Du coup, pour vous aider à y voir un peu plus clair, voici notre classement officiel des 10 marques de luxe pour être au top de la mode au masculin !

#9. Amiri

La marque Amiri est très peu connue du grand public. Et pour cause, elle joue loin des sentiers battus des produits à production standardisée, et joue surtout la carte des produits inédits et de grande valeur ajoutée.

Basée à Los Angeles, il s’agit probablement de l’une des rares marques américaines à figurer dans les classements des marques de luxe pour homme. Le catalogue d’Amiri est surtout doté de tenues décontractées et des coupes de type pantalon loose ou des teintes qui rappellent les années 60 dans les rues de New-York.

Peu connue en Europe, Amiri est pourtant une valeur sûre de la mode masculine depuis 1976. Soit 45 ans déjà !

#10. Loro Piana

Peu connu, mais pourtant l’une des figures emblématiques du luxe masculin à l’italienne, Loro Piana est une marque basée à Florence qui met tout le monde d’accord quant au savoir faire italien dans les domaines du vestimentaire masculin.

Aussi bien les chaussures, que du prêt-à-porter, la marque a basé sa réputation sur l’usage de matières de luxe et nobles. Notamment du cachemire et de l’alcantara. Particularité de Loro Piana, la marque italienne met un point d’honneur à faire perdurer les techniques artisanales de production. Ainsi, ne soyez pas surpris de retrouver des produits d’une certaine valeur ajoutée, bien que ce travail d’orfèvre pousse également à tirer les prix vers le haut.

Enfin, notez qu’ici c’est un concours de sobriété que est mené par Loro Piana. Les couleurs notamment, du beige, marron, noir ou encore vert kaki, rappellent aisément la Terre.