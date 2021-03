La mode est l’une des rares choses que l’on ne discute pas. Les goûts et les couleurs se discutent, mais les marques de luxe ou spécialisées dans les produits de mode pour homme, il y en a peu et celles-ci excellent dans leur domaine. Du coup, pour vous aider à y voir un peu plus clair, voici notre classement officiel des 10 marques de luxe pour être au top de la mode au masculin !

#7. Stone Island

Notre 7ème place est octroyée à la marque Stone Island. Et contrairement à ce que vous pensez il ne s’agit pas d’une marque britannique, américaine ou même canadienne. Stone Island vient d’Italie, et affirme son héritage modal au travers de créations hautes en couleurs.

Surtout tourné vers un style casual chic, Stone Island conçoit et commercialisé des vêtements à partir des textiles les plus techniques possibles. Son catalogue propose entre autres des pantalons cargo ou des vestes à poches multiples. Le nuancier de couleurs est cependant son plus grand atout.

#8. Burberry

On ne peut parler de mode de luxe au masculin, sans évoquer le très puissant, redouté et réputé Burberry. Cette marque à elle-seule représente la mode au masculin. Et ce, sans effort depuis 165 ans déjà.

Basée à Londres en Angleterre, Burberry a su au fil des temps réinventer et imposer son trench iconique, qui est en plus, sa marque de fabrique. Il s’agit sans doute du plus italien des géants britanniques de la mode pour homme.

Depuis l’arrivée de Riccardo Tisci à la tête de sa branche artistique, Burberry a connu comme une renaissance. La marque s’essaie depuis lors à la remise au goût du jour des motifs emblématiques et traditionnels, que sont les rayures et carreaux.

Mais Burberry c’est aussi des parfums et des ceintures, des pochettes et toutes sortes d’accessoires qui rehausseront votre niveau d’élégance en toute circonstance.