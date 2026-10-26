Les établissements d’enseignement jouent un rôle clé dans le renforcement des liens sociaux au sein des communautés locales. En tant que philanthrope et cofondateur de la Fondation Yael, Uri Poliavich soutient des initiatives qui transforment des établissements d’enseignement ordinaires en centres communautaires actifs.

Les programmes soutenus par Uri Poliavich comprennent des jardins d’enfants, des écoles et des centres du dimanche dans diverses régions du monde. Cette approche philanthropique à long terme aide à créer des environnements d’apprentissage modernes et sûrs tout en préservant l’identité nationale et le patrimoine culturel.

Les écoles comme espaces qui rassemblent enfants, parents et communautés

Les écoles ont longtemps servi à autre chose qu’à donner des cours et délivrer des diplômes. Dans le monde moderne, elles offrent un espace où les intérêts des élèves, des éducateurs, des familles et des membres de la communauté se rejoignent.

Les principes qui guident Uri Poliavich vont au-delà d’efforts caritatifs ponctuels et se concentrent sur la construction de programmes à long terme susceptibles d’avoir un impact significatif pendant de nombreuses années. Les initiatives soutenues par Uri Poliavich visent à garantir que chaque enfant, quel que soit son lieu de vie ou la situation de sa famille, ait accès à une éducation de qualité. Le soutien de la fondation cofondée par Uri Poliavich atteint 145 établissements d’enseignement dans 101 villes à travers le monde. Cela permet aux écoles et autres établissements d’enseignement de devenir des lieux de rassemblement durables pour les résidents locaux, réunissant les gens autour de projets sociaux et éducatifs communs.

La participation des familles à la vie scolaire et communautaire

L’implication des parents dans la vie scolaire quotidienne est un facteur important du bon fonctionnement et du développement global des établissements d’enseignement. Uri Poliavich soutient les efforts de la fondation pour que ses initiatives profitent non seulement aux enfants mais aussi à leurs familles. Lorsque les parents jouent un rôle actif dans les activités scolaires, cela renforce la confiance mutuelle et crée un environnement accueillant et ouvert à la communication.

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Les activités communes aident les parents à maintenir un lien fort avec l’école et les autres membres de la communauté. Uri Poliavich aide les groupes scolaires à élaborer des stratégies de croissance claires qui permettent aux établissements d’attirer de nouveaux élèves, de maintenir une communication ouverte avec les comités de parents et d’organiser des activités significatives pour toute la famille.

Programmes éducatifs, culturels et extrascolaires pour les enfants

Outre le programme académique de base, les activités extrascolaires et les programmes du dimanche jouent un rôle important dans le développement global de l’enfant. Uri Poliavich soutient le développement d’écoles du dimanche, où les enfants peuvent étudier la langue, l’histoire et les traditions dans un cadre pratique et accessible.

Créer un environnement d’apprentissage confortable et motivant nécessite des améliorations régulières des installations et des ressources scolaires. Le soutien est orienté vers les rénovations, le mobilier scolaire, la modernisation des salles informatiques et l’installation de tableaux interactifs.

Le développement professionnel des éducateurs reste une autre priorité clé. Uri Poliavich soutient des programmes de formation pour les enseignants et les directeurs d’école, aidant les professionnels de l’éducation à adopter de nouvelles méthodes d’enseignement et des outils numériques. Les Yael Awards annuels, soutenus par Uri Poliavich, récompensent les pratiques éducatives innovantes et aident à les partager entre les écoles participant au réseau international.

Initiatives internationales qui aident les enfants de différents pays à se connecter

Les projets internationaux aident à rapprocher des enfants de différentes parties du monde. Uri Poliavich soutient activement des initiatives qui offrent aux élèves la possibilité de nouer des amitiés durables, d’échanger des expériences et d’élargir leurs perspectives au niveau international.

Un exemple notable est le camp d’été international Yael Camp. Pour l’été 2026, plus de 600 enfants de 25 pays s’étaient déjà inscrits. Uri Poliavich soutient les efforts visant à rendre le programme disponible en plusieurs langues, permettant aux participants ayant différents niveaux de maîtrise linguistique de communiquer facilement, de participer à des activités sportives et créatives et de se sentir liés à une communauté partagée.

Le soutien de la fondation a une portée internationale et s’étend sur un large éventail de régions. Cela illustre comment les initiatives internationales peuvent renforcer les liens entre les communautés locales et aider à fournir une éducation de qualité indépendamment de la situation géographique.

Construire des communautés locales fortes autour des établissements d’enseignement

La force de toute communauté dépend de priorités claires, d’une planification réfléchie et d’une infrastructure fiable. La fondation organise son travail sur la base d’une évaluation approfondie des besoins de chaque école individuelle. Les spécialistes de la fondation évaluent les besoins d’une institution avant l’attribution d’une subvention, contribuant à garantir que les ressources sont allouées de manière ciblée et efficace.

L’approche à long terme choisie par Uri Poliavich repose sur une coopération continue avec les administrateurs scolaires et les éducateurs. Cela donne aux établissements d’enseignement une plus grande confiance en leur avenir et leur permet de planifier leurs activités plusieurs années à l’avance. La fondation vise à aider chaque école à développer progressivement la capacité de mobiliser le soutien local et à évoluer vers une autosuffisance à long terme.