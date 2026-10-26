En bref Black Doves revient avec six nouveaux épisodes, avec Keira Knightley.

Possible Love, de Lee Chang-dong, a reçu un Grand Prix du jury à Venise.

L’Impératrice et Sex and the City : The Movie sont annoncés le 12 novembre.

Quasimodo, l’âme de Paris est annoncé le 27 novembre, avec Vincent Cassel.

Le catalogue Netflix de novembre 2026 mêle espionnage, cinéma d’auteur coréen, comédie française et grandes adaptations, d’après la sélection publiée par Vogue France. Le magazine y a retenu une série avec Keira Knightley, un documentaire consacré à Richard Avedon, un drame primé à la Mostra de Venise et plusieurs divertissements tournés en France.

Black Doves, l’espionnage de retour avec Keira Knightley

Lancé pendant les fêtes de fin d’année, il y a deux ans, le thriller Black Doves revient avec six nouveaux épisodes. Keira Knightley y incarne toujours Helen Webb, une espionne à la double vie. Cette fois, son mari, Wallace, est sur le point de devenir Premier ministre britannique, ce qui rend l’équilibre de la couverture d’Helen plus périlleux.

Trois films et un documentaire à repérer

Premier rendez-vous cinéma : Possible Love, du Sud-Coréen Lee Chang-dong. Le film suit deux couples de milieux opposés dont les destins se croisent autour d’un documentaire consacré aux luttes ouvrières. Des tensions conjugales apparaissent peu à peu. Il a aussi décroché le prix de la critique internationale à Venise.

8 ans d’absence au cinéma pour Lee Chang-dong avant ce film Grand Prix du jury remporté à la Mostra de Venise 2026 Oscars 2027 le film représentera la Corée du Sud dans la course

Côté comédie française, Un bon avocat met en scène Laurent Lafitte dans le rôle de Léonard Landry, avocat pénaliste qui fait une overdose en pleine plaidoirie. Après une cure de désintoxication, il dispose d’une semaine pour redresser la barre et préparer son procès. Anthony Bajon joue le stagiaire Noé, entouré de Mélanie Laurent et de Carole Bouquet.

Le documentaire Avedon est signé Ron Howard, déjà derrière des films sur Luciano Pavarotti, Jim Henson et les Beatles. Il s’intéresse cette fois au photographe Richard Avedon.

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Les dates annoncées

Trois titres de la sélection portent une date précise, résumée ici.

Titre Date À savoir L’Impératrice, saison 3 12 novembre Écrite par Katharina Eyssen, avec Devrim Lingnau en Élisabeth de Wittelsbach Sex and the City : The Movie 12 novembre Prolonge la série créée par Darren Star Quasimodo, l’âme de Paris 27 novembre Réalisé par Jean-François Richet, avec Vincent Cassel

Lancée en 2023, L’Impératrice figurait dès ses débuts parmi les programmes les plus visionnés de Netflix. Dans cette saison 3, la jeune impératrice se bat pour préserver son mariage et sauver l’empire.

Quasimodo, l’âme de Paris adapte Notre-Dame de Paris, roman de Victor Hugo publié en 1831 et situé dans le Paris de 1482. Vincent Cassel y tient le rôle-titre, aux côtés de Karim Leklou, Daphné Patakia, Noémie Lvovsky et Benjamin Voisin. Le réalisateur retrouve avec lui un acteur déjà croisé sur Mesrine, Un moment d’égarement et L’Empereur de Paris.

Pour comparer avec un précédent mois de programmation, on peut relire les nouveautés Netflix de novembre 2020.