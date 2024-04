Highlander : Découvrez l’intense préparation de Henry Cavill pour maîtriser le combat à l’épée

Henry Cavill, l’étoile montante du cinéma d’action et connu pour ses rôles marquants dans des films comme Mission Impossible – Fallout et Immortals, se prépare à diriger le remake très attendu du film Highlander. Un rôle pour lequel il s’est impliqué avec passion, à en faire un projet qui fera la fierté des fans de la série de films culte.

Un nouvel avatar d’un film ceinture noire

Le prochain film de Highlander est une réinterprétation du classique de 1986 qui mettait en scène des acteurs emblématiques comme Sean Connery, Clancy Brown et Christopher Lambert. Au fil des ans, la franchise a engendré plusieurs suites, la plus récente, Highlander: The Source, ayant été réalisée en 2007. Ce monde s’est aussi étoffé à travers des séries télévisées, des livres, des bandes dessinées, des jeux vidéo, des cartes à échanger, et bien plus. Un reboot de la série est en gestation depuis 2008 avec l’annonce du choix de Cavill pour incarner la caricature du héros Connor MacLeod en 2021.

Des réflexions sur son rôle à venir

Durant son intervention à la CinemaCon le 10 avril, Cavill a saisi l’occasion pour évoquer Highlander et son affection pour les films antérieurs qui lui ont ouvert la voie.

« J’admire les films originaux, pour des raisons bonnes ou mauvaises », confessait Cavill. « C’est une des situations où, en appréhendant le script, je n’étais pas tout à fait certain de la trajectoire qu’ils allaient suivre. » Il a découvert que le réalisateur Chad Stahelski et le pool de scénaristes « s’immergeaient dans le caractère de ces personnages, de leurs épreuves et tribulations. »

Préparation pour le rôle

En parlant de ses préparatifs pour le rôle, Cavill a laissé présager du spectacle à venir. « Si vous pensez m’avoir déjà vu manier une épée, vous n’avez encore rien vu », a-t-il annoncé.

Les admirateurs avides devront se montrer patients pour observer par eux-mêmes l’entrainement à l’épée de Cavill, prévu pour 2026.

Alors que l’on attend avec impatience ce nouveau volet de la saga Highlander, Henry Cavill semble être l’un des acteurs les plus dynamiques et passionnés de sa génération. Sa détermination à donner le meilleur de lui-même pour réinventer le rôle mythique de Connor MacLeod est un indicateur prometteur de la qualité à venir pour cette dernière itération de Highlander. Le monde du cinéma attend donc avec impatience de voir comment Cavill brandira l’épée de Connor dans ce nouveau chapitre de la saga épique.