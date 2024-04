Première image dévoilée de Christian Bale en Frankenstein dans ‘The Bride’, un film réalisé par Maggie Gyllenhaal pour Warner Bros

Captive et énigmatique : c’est ainsi que l’on peut décrire les premières images de Christian Bale en Frankenstein pour The Bride, le prochain thriller de Warner Bros. réalisé par Maggie Gyllenhaal. L’acteur y dévoile un visage insoupçonné et une rencontre amoureuse hors du commun.

Une rencontre improbable

The Bride prend place dans les années 1930 et trace le parcours d’un Frankenstein amoureux qui s’envole pour Chicago afin de rencontrer le Dr. Euphronius. Celui-ci a en tête une nouvelle expérience effroyable : utiliser le corps d’une femme assassinée pour lui redonner vie et offrir à Frankenstein une compagnie éternelle.

Pour mener à bien ce projet, ils travaillent ensemble pour ressusciter cette femme, qui sera désormais connue sous le nom de The Bride. Mais l’expérience dépasse très vite leurs attentes. Selon le synopsis officiel partagé avec Deadline, The Bride devient rapidement plus que ce à quoi ils s’attendaient, « déchaînant une romance explosive, l’attention de la police, et un mouvement social sauvage et radical ».

Méconnaissance totale pour Christian Bale

Préparez-vous à être surpris. Invisible, voire impensable, sous ses traits de Frankenstein, Christian Bale se révèle dans une image figée qui n’évoque en rien l’apparence du Joker de Jared Leto, même si le corps recouvert de tatouages par Josh Brolin pourrait faire penser le contraire. Affublé d’un costume d’époque, son allure est davantage celle d’un gangster du temps d’Al Capone.

Pour la première fois, Maggie Gyllenhaal a également dévoilé le monstre emblématique créé par Buckley, moins exubérant dans son apparence mais toujours aussi punk. Un signe que The Bride promet d’être un rendez-vous saisissant, totalement imprévisible et définitivement captivant.

The Bride : une réalisation prometteuse

Avec The Bride, Maggie Gyllenhaal signe son deuxième film en tant que réalisatrice, après le succès de The Lost Daughter, qui a également mis en valeur le talent de Buckley. Si son premier film était une étude de personnage sereine présentée sur Netflix, The Bride devrait être bien différent. Ici, l’horreur est distillée dans un blockbuster aux décors nombreux et variés.

Préparez-vous à frémir d’angoisse : le film est attendu dans les salles de cinéma classiques et en IMAX, mais aussi dans d’autres formats premium dès le 5 octobre. Un thriller aux accents gothiques avec un pedigree impressionnant qui s’annonce d’ores et déjà électrisant. Espérons que le duo Bale-Gyllenhaal saura rejouer la partition funeste et passionnelle de Frankenstein et de sa charmante fiancée, au cœur d’un thriller prometteur pour Warner Bros.