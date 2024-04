Une réunion de casting spéciale de ‘Brooklyn Nine-Nine’ en hommage à Andre Braugher : l’acteur dévoile les coulisses

Dans une de ses récentes interviews, Terry Crews, figure emblématique de la série à succès Brooklyn Nine-Nine, a laissé entendre qu’un possible retour de la série n’était pas à exclure. Soulignant le rôle essentiel que la série a joué dans le débat des problématiques sociales, Crews manifeste son désir de retravailler avec toute l’équipe. Son message s’est terminé en exprimant une profonde gratitude envers les fans pour leur soutien sans faille.

Retour imminent de Brooklyn Nine-Nine ?

Le célèbre acteur, Terry Crews, connu pour son rôle marquant de Terry Jeffords dans la série Brooklyn Nine-Nine, a récemment suscité l’excitation des fans en suggérant une possible réunion de l’équipe. Selon lui, il serait « ravi » de retrouver ses co-stars pour poursuivre les aventures comiques et chargées d’adrénaline du commissariat le plus déjanté de New York.

Une série qui fait rire autant que réfléchir

Au-delà de son humour décalé et de son casting irrésistible, Crews a souligné le rôle primordial que la série a joué pour aborder des questions sociales importantes. A travers des épisodes humoristiques mais percutants, Brooklyn Nine-Nine a su allier divertissement et discussion pertinente de problèmes de société.

Un véritable phénomène de fanbase

Et si Brooklyn Nine-Nine a su tant marquer les esprits, c’est aussi grâce à ses fans, source d’énergie inépuisable pour l’équipe de tournage. Terry Crews a tenu à exprimer sa gratitude envers cette base de fans dévouée qui a soutenu la série tout au long de ses saisons. « Sans eux, nous n’aurions pas pu réaliser ce que nous avons fait », a-t-il déclaré. Une déclaration qui montre à quel point le lien entre l’équipe de la série et ses fans est fort et réciproque.

Un avenir encore incertain

Bien que l’éventualité d’un retour de Brooklyn Nine-Nine n’est pour le moment que spéculative, l’enthousiasme de Crews donne de l’espoir à la fanbase. Toutefois, aucune décision formelle n’a encore été prise par les producteurs. Reste à savoir si cette réunion potentielle se concrétisera. Dans tous les cas, cette perspective n’a rien pour déplaire aux inconditionnels de la série qui attente impatiemment une éventuelle suite des aventures hilarantes du 99ème district.

Quoi qu’il en soit, le succès de Brooklyn Nine-Nine continue d’être une source d’inspiration pour d’autres séries, prouvant qu’il est possible de combiner efficacement comédie et critique sociale. Et pour Terry Crews, cela démontre avant tout la puissance de soutien des fans et leur rôle critique dans le succès d’une série.