En bref Grace : Now est le troisième volet de la trilogie de Grace Coddington, publié chez Phaidon.

Le livre rassemble plus de 200 images de séries mode, avec des commentaires de la styliste.

Marc Jacobs, Sofia Coppola ou Julianne Moore figurent parmi les contributeurs.

Grace Coddington publie chez Phaidon Grace : Now, présenté par Vogue comme le coffee table book de cette fin d’année et le dernier tome d’une trilogie consacrée à son travail.

3e volet de la trilogie 200+ images réunies dans le livre

Un troisième volet pour dix ans de séries mode

Le premier tome, Grace : 30 Years of Fashion at Vogue, est paru au début des années 2000. Le deuxième, Grace : The American Vogue Years, lui a succédé. Ce nouvel ouvrage s’intéresse aux dix dernières années de la styliste.

Il propose un choix de ses plus belles séries mode. Chacune est accompagnée de commentaires de Grace Coddington sur les coulisses de son travail. Vogue souligne que la styliste conçoit chaque série comme un tableau, une composition à part entière qui raconte à chaque fois une histoire, avec le concours de photographes, créateurs, réalisateurs et artistes rencontrés au fil de sa carrière.

La couverture annonce l’esprit du livre : une illustration de Grace Coddington sur fond jaune, dans un univers coloré et décalé. À l’intérieur, ses croquis apparaissent aussi et offrent, selon Vogue, un contrepoint intime et fantaisiste à la photographie de mode.

Des séries et des photographes au programme

Le nom de Grace Coddington reste associé à certaines des séries les plus marquantes de Vogue. Parmi elles, on retrouve notamment :

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Alice in Wonderland , photographiée par Annie Leibovitz pour le numéro de décembre 2003 ;

, photographiée par Annie Leibovitz pour le numéro de décembre 2003 ; Couture Clash , signée Peter Lindbergh, où Carolyn Murphy et Shalom Harlow tiennent la vedette ;

, signée Peter Lindbergh, où Carolyn Murphy et Shalom Harlow tiennent la vedette ; des séries de Steven Meisel, William Klein et Craig McDean, également présentes dans l’ouvrage.

Les voix de ceux qui ont travaillé avec elle

Le livre prend une forme chorale : plusieurs collaborateurs y livrent leurs souvenirs de la styliste et des moments qui ont marqué leurs collaborations. Les contributeurs cités sont Sofia Coppola, Sara Moonves, William Norwich, Elle Fanning, Nicolas Ghesquière, Julianne Moore et Edward Enninful.

Marc Jacobs évoque une journée de 2024. Invité à diriger le numéro de décembre en tant que guest editor, il a mis sur pied une séance photo avec Kaia Gerber. Il raconte :

« Me voilà sur le plateau de la séance photo de couverture avec mon équipe de rêve : Grace, Steven, Pat McGrath, Guido Palau et Kaia Gerber. Ça semblait irréel. » Marc Jacobs, créateur, guest editor du numéro de décembre 2024

Le bikini à pois jaunes, une anecdote de plateau

Le créateur rapporte aussi un épisode révélateur de la détermination de la styliste. Après avoir sélectionné des tenues dans la collection de Marc Jacobs, Grace Coddington est tombée sur un bikini oversize à pois jaunes, qu’il décrit comme très classique et très graphique. Elle voulait le photographier, mais Anna avait dit non, et si la photo était réalisée, elle ne la publierait pas.

Grace Coddington lui a alors lancé, d’un ton désinvolte, qu’il pourrait peut-être appeler. Marc Jacobs en conclut : « Elle n’aurait jamais renoncé à un look auquel elle croyait. »