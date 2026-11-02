Le cargo se fait fluide chez Loewe et plus élégant chez Dior

En bref Vogue place le retour du cargo il y a déjà quelques saisons, avec la mode y2k.

Loewe propose un cargo noir fluide et vaporeux, sans inspiration army.

Balenciaga, Stella McCartney, Acne Studios et Dior le déclinent en parachute, poches avancées, cuir et denim.

Le cargo n’a pas quitté les vestiaires, il a changé de ton. Dans son article publié le 23 octobre 2026, Vogue passe en revue les modèles de créateurs qui ont délaissé l’allure d’uniforme pour des lignes plus soignées. Ce sont des propositions de défilé, à lire comme des pistes de style.

Un retour ancien, un souffle nouveau

Selon Vogue, le pantalon cargo a fait son grand retour il y a déjà quelques saisons, porté notamment par l’engouement pour la mode y2k. Les créateurs veulent désormais lui donner un nouveau souffle, plus en phase avec l’époque, grâce à des coupes repensées.

Le magazine décrit deux mouvements simultanés : l’esprit militaire passe au second plan, remplacé par une silhouette plus élégante, et les matières changent. Ces deux idées servent de fil conducteur aux modèles retenus, du défilé Loewe au pantalon parachute de Balenciaga.

Vogue présente cette sélection comme un tour d’horizon des tendances cargo « qui vont faire la saison », en partant du modèle délicat du défilé Loewe pour aller jusqu’au pantalon parachute de Balenciaga. Le magazine rappelle aussi que le cargo était, à l’origine, un vêtement robuste et résistant, d’où le contraste avec les versions actuelles, plus délicates dans leur dessin comme dans leur matière.

La version épurée, du bureau à l’afterwork

La première tendance abandonne les codes streetwear au profit d’un dessin minimaliste. D’après Vogue, cette nouvelle lecture permet de porter le même pantalon dès le matin au bureau, puis en afterwork et en soirée tardive, simplement accompagné de sandales à talons.

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Tenue décontractée associant un pantalon cargo ample et fluide à des baskets et un skateboard. Photo : Yaroslav Shuraev / Pexels

Chez Loewe, le cargo devient fluide et vaporeux. Présenté en noir, sans référence à l’armée, il prolonge un basique à l’origine robuste et résistant. Vogue pose la question de savoir s’il pourrait remplacer la little black dress cet automne : il s’agit d’une hypothèse du magazine, pas d’un constat.

Les silhouettes de créateurs côte à côte

Les quatre autres propositions se distinguent par la forme, le détail ou la matière.

Maison Parti pris Ce que relève Vogue Balenciaga Pantalon parachute façon cargo, signé Pierpaolo Piccioli Prêt-à-porter conçu avec les techniques de haute couture de la maison, volumes statement, presque théâtraux Stella McCartney Version 2027 Poches sur le devant des cuisses, là où le cargo classique a des poches latérales plaquées ou à soufflets Acne Studios Cargo en cuir Matière associée à la saison froide, allure un peu rock Dior, défilé masculin de Jonathan Anderson Cargo en denim Allure de pantalon marin, fermeture boutonnée croisée sur le devant

Ce que chaque détail change à l’allure

Chez Balenciaga, Pierpaolo Piccioli reprend le pantalon parachute et le traite à la manière d’un cargo. Vogue note que ses silhouettes, aux volumes presque théâtraux, se suffisent à elles-mêmes : elles n’ont pas besoin d’être accompagnées pour exister.

Stella McCartney touche à un détail minuscule en apparence. Déplacer les poches sur le devant des cuisses suffit, selon Vogue, à distinguer sa version 2027 du cargo classique, que le magazine décrit avec des poches latérales plaquées ou à soufflets.

Le cuir d’Acne Studios ajoute une dose de cool, un peu rock, que Vogue relie à la saison froide. Jonathan Anderson, lui, redessine des lignes classiques avec un twist subversif : sur le défilé masculin Dior, le denim du cargo évoque un pantalon marin fermé par des boutons croisés.

Pour replacer ces tendances dans l’histoire des saisons passées, on peut relire les tendances mode automne-hiver 2019 pour hommes.

Selon Vogue, la collection de Pierpaolo Piccioli pour Balenciaga rassemble des pièces de prêt-à-porter élaborées avec les techniques de haute couture de la maison. Quant à Jonathan Anderson, le magazine le range parmi les créateurs capables de redessiner des vêtements classiques avec un twist subversif, ce que montre son défilé masculin pour Dior.