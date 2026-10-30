En bref Vogue présente le pull-écharpe comme la déclinaison en maille du manteau-écharpe.

Missoni et Celine l’ont montré dans leurs défilés automne-hiver 2026-2027.

Il se porte en écharpe, en foulard ou en châle.

Vogue cite des modèles en cachemire, mérinos, laine vierge et mohair.

Le col roulé tient depuis longtemps le haut du pavé dans les garde-robes d’hiver, mais Vogue signale un prétendant : le pull-écharpe, qui semble faire un pied de nez à son aîné. D’où vient-il, pourquoi plaît-il et comment le choisir ?

Du manteau-écharpe au pull, une filiation de podium

L’idée n’est pas tout à fait neuve. Depuis plusieurs saisons, les manteaux-écharpes figurent au sommet des tendances, en grande partie grâce à Totême, qui en a fait sa signature. Leur version tricotée est plus récente : elle a fait son apparition dans les collections automne-hiver 2026-2027.

Chez Missoni, le défilé s’ouvrait sur une silhouette aux teintes chaudes qui jouait avec les techniques de layering : sous un double manteau épais, un pull-écharpe en maille restait caché. Sur le podium Celine, Michael Rider montrait pour sa part un pull triple qui emmaillotait le corps, dans la même logique de couches superposées. Vogue décrit cette nouveauté comme un exercice de style qui semble narguer le pull à col roulé traditionnel.

Confort, volumes et allure preppy

L’attrait repose d’abord sur un équilibre : le pull-écharpe réunit confort et style grâce à des proportions oversized et à des matières réconfortantes. Selon Vogue, il ne sacrifie pas l’élégance et s’inscrit dans les tendances minimalistes qui reviennent à chaque automne-hiver.

Son allure preppy apporte un côté BCBG aux tenues les plus classiques. Le col montant n’a pas disparu pour autant : Vogue relève des pulls en maille à col montant dans des silhouettes automne-hiver 2026-2027 chez Support Surface et Isabel Marant.

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Trois façons de l’enfiler

D’après Vogue, trois manières de porter la pièce semblent se distinguer :

En écharpe, comme son nom l’indique. En foulard, noué autour du cou. En châle, déposé délicatement sur les épaules.

Quel modèle choisir selon la marque

Le magazine recense du cachemire chez Loulou de Saison et chez Reformation, une interprétation épurée chez Mango, une autre flamboyante signée & Other Stories, un détail broche chez H&M et des surpiqûres chez Loewe. Sa sélection shopping mêle plusieurs matières, que le tableau suivant range par marque.

Marque Modèle Matière & Other Stories Pull à écharpe Laine mérinos The Attico Pull à écharpe Laine vierge H&M Pull à col foulard Mohair mélangé Arch4 Pull à nœuds Eldergrove Cachemire Allude Pull avec détail de nœud Laine et cachemire mélangés Loulou de Saison Pull à détail écharpe Frances Cachemire Reformation Pull à écharpe Sophia Cachemire

Ces références donnent une idée de l’éventail disponible : la laine mérinos et la laine vierge côtoient le mohair mélangé, tandis que le cachemire apparaît seul ou associé à la laine. Pour qui hésite à abandonner le col roulé, le pull à col foulard de H&M en mohair mélangé fait partie des pièces retenues par Vogue.

Côté silhouette, le magazine garde une porte ouverte au col montant, présent chez Support Surface avec un pantalon ample à pinces marron et chez Isabel Marant avec un jean droit bleu délavé, ce qui permet de panacher les deux esprits dans une même garde-robe.