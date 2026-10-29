En bref Vogue France recense sept tendances baskets pour le printemps-été 2027.

Les runners rétro, aux couleurs vives, ouvrent la saison avec Miu Miu et New Balance.

Plusieurs modèles actuels permettent d’adopter chaque style sans attendre les sorties.

Les sneakers n’ont pas à attendre le printemps : Vogue France estime que, contrairement aux jupes de Prada ou aux escarpins zébrés de Chanel, elles peuvent déjà entrer dans le vestiaire. Le magazine a publié le 22 octobre 2026 un article, d’abord paru sur Vogue US, qui dégage sept grandes tendances pour le printemps-été 2027.

7 tendances baskets retenues pour le printemps-été 2027 16 octobre date d’un autre article de Vogue France, qui cite déjà le retour des sneakers de running

Les runners rétro ouvrent la saison

C’est la tendance la plus marquée. Dans la lignée de l’automne-hiver 2026-2027, les runners rétro reviennent avec des associations de couleurs vibrantes. Miu Miu en est la figure de proue : sa collaboration avec New Balance revisite la RC150, issue des archives, du bleu cobalt au jaune néon, en passant par le rouge tomate et l’orange éclatant.

Balenciaga défend des modèles bas à empiècements contrastés, dans des teintes fluorescentes. Stella McCartney choisit une version plus discrète, en suède vegan. Pour adopter ce style dès maintenant, Vogue cite la Moon Shoe de Nike et la dernière collaboration entre J.W. Anderson et Diadora.

Les styles épurés : derby, gomme et petite noire

À l’opposé des couleurs franches, trois silhouettes misent sur la retenue. Le tableau ci-dessous associe chacune aux marques des défilés et aux modèles que Vogue suggère de porter sans attendre.

Paire de baskets blanches basses portées au bord d’une piscine extérieure. Photo : Nick Mayer / Pexels

Tendance Marques des défilés Modèles repères Derby minimaliste Celine, Auralee, Jil Sander Keds classiques, sneakers basses Ralph Lauren Semelle gomme Polo Ralph Lauren, Burberry, Louis Vuitton Vans Authentics, Sperry bateau ; The Row et Phoebe Philo pour une version plus sophistiquée Petite sneaker noire Celine, Jil Sander, Polo Ralph Lauren Prada Collapse, Proenza Schouler Arcadia, Toteme Flex

La derby de Celine, blanche et à lacets, est devenue une signature de la maison. Selon Vogue, elle gagne en allure avec une légère patine. La semelle gomme, elle, puise dans le vestiaire du skate et dans l’esprit preppy des chaussures bateau. Quant à la petite noire, Vogue recommande ces valeurs sûres en attendant la sortie des nouveaux modèles.

Publicité

Tons naturels, ornements et patine : les paires qui s’expriment

Les sneakers adoptent aussi la palette du denim : kaki, olive et brun donnent une allure plus organique. Chez Moschino, le premier défilé de Simone Rizzo et Loris Messina explore le gorpcore, inspiré des grands espaces et de l’outdoor, tandis que TWP revisite les codes utilitaires.

Les ornements restent au cœur de la saison. Coach présente des sneakers blanches à l’effet confetti, Burberry des modèles à enfiler ornés de paillettes florales. Vogue évoque aussi les sequins, les finitions brillantes et les broderies, en attendant l’arrivée en boutique.

Dernière tendance, la patine assumée. Les Celine x Reebok, volontairement marquées par le temps, ont été vues au défilé homme du printemps-été 2027, puis sur le podium féminin. Coach propose des finitions usées sur des sneakers basses blanches. Pour y goûter dès maintenant, Vogue suggère les Super-Star de Golden Goose et les modèles volontairement éraflés d’Autry.

Pour comparer avec une saison passée, on peut relire les 7 styles baskets de 2020.