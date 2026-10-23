En bref Vogue France retient des marques de jeans selon l’ajustement, la longueur et la silhouette.

Levi’s est citée pour les bonnes affaires, Khaite pour la haute qualité.

Re/Done, Reformation et Citizens of Humanity misent sur l’éco-responsabilité ou la durabilité.

Tommy Hilfiger et Calvin Klein ont bâti leur histoire sur le jean dès 1969 et 1978.

Pour Vogue France, un bon jean doit d’abord être ajusté à la taille, avoir la bonne longueur et flatter la silhouette. Le magazine a rassemblé des marques qui répondent à ces critères, avec des promesses très différentes d’une enseigne à l’autre.

Les critères retenus, et deux valeurs sûres

Selon Vogue, certaines marques misent sur des tissus durables qui gardent leur forme, d’autres sur une coupe personnalisée : des fibres de coton plus structurées, agrémentées d’élastique. Le choix dépend donc autant de la matière que de la façon dont le pantalon est taillé.

Deux noms servent de repères. Levi’s est citée pour les bonnes affaires ; Vogue la dit fondée en 1953 et précise que la princesse Diana en portait. Khaite, créée à New York par Cate Holstein en 2016 (le nom se prononce « Kate »), représente le produit de haute qualité.

Choisir selon la promesse de la marque

Deux repères chiffrés donnent le ton : 40 artisans inspectent à la main chaque pièce chez Citizens of Humanity, et Re/Done, née en 2014 avec Sean Barron et Jamie Mazur, retravaille des Levi’s classiques avec une coupe ajustée.

Des jeans de teintes bleues variées, accrochés à des cintres à pinces sur une tringle. Photo : MART PRODUCTION / Pexels

Marque Ce que Vogue met en avant SLVRLAKE Coupes pour toutes les morphologies, effet sculptant ; marque fondée à Los Angeles par Louise et Gary Edgley Frame Jeans évasés faits main, inspirés des années 1970 et du dressing français Rag & Bone Longévité plutôt que tendances, politique de garantie de la qualité Citizens of Humanity Jeans élastiques conçus pour résister à plusieurs lavages Reformation Confection uniquement dans des matériaux biologiques Re/Done Teinture respectueuse de l’environnement qui limite l’eau consommée Mother Soutien aux entreprises et fabricants locaux de Los Angeles, marque lancée en 2010

Pour une coupe sculptante, SLVRLAKE est le nom à regarder ; pour la longévité, Rag & Bone ; pour les matières biologiques, Reformation. Ces descriptions sont celles du magazine : elles indiquent ce que chaque marque revendique.

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Les marques à forte identité de style

GUESS : The B Jean, imaginé avec Becky G, mise sur la taille basse, la coupe évasée et des délavages vintage, dans l’esprit Y2K.

: The B Jean, imaginé avec Becky G, mise sur la taille basse, la coupe évasée et des délavages vintage, dans l’esprit Y2K. R13 , fondée par Chris Leba en 2009 : présentée comme la référence du jean déchiré ou destroy.

, fondée par Chris Leba en 2009 : présentée comme la référence du jean déchiré ou destroy. Agolde : revisite les jeans droits et mom des années 1990, avec des découpes inattendues et des formes architecturales.

: revisite les jeans droits et mom des années 1990, avec des découpes inattendues et des formes architecturales. Toteme : lancée à Stockholm en 2014 par Elin Kling et Karl Lindman, elle propose des basiques d’inspiration scandinave.

Tommy Hilfiger et Calvin Klein, deux histoires de denim

Chez Tommy Hilfiger, tout part d’une boutique. À Elmira, dans l’État de New York, le créateur ouvre People’s Place, où il vend des jeans pattes d’eph retouchés. Sa ligne Tommy Jeans arrive ensuite avec des modèles baggy.

Chez Calvin Klein, c’est une campagne qui marque les esprits : celle de Richard Avedon, avec Brooke Shields, qui avait 15 ans à l’époque. Elle a provoqué une polémique tout en assurant le succès des jeans de la marque.

1969 Tommy Hilfiger ouvre People’s Place à Elmira. 1978 Lancement de la ligne Calvin Klein Jeans. 1996 Lancement de Tommy Jeans, avec des modèles baggy.