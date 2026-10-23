Levi’s pour les bonnes affaires, Khaite pour la haute qualité selon Vogue France
Vogue France a rassemblé des marques de denim selon leur coupe, leur longévité et leur teinture économe en eau, pour aider à choisir un pantalon qui dure.
En bref
- Vogue France retient des marques de jeans selon l’ajustement, la longueur et la silhouette.
- Levi’s est citée pour les bonnes affaires, Khaite pour la haute qualité.
- Re/Done, Reformation et Citizens of Humanity misent sur l’éco-responsabilité ou la durabilité.
- Tommy Hilfiger et Calvin Klein ont bâti leur histoire sur le jean dès 1969 et 1978.
Pour Vogue France, un bon jean doit d’abord être ajusté à la taille, avoir la bonne longueur et flatter la silhouette. Le magazine a rassemblé des marques qui répondent à ces critères, avec des promesses très différentes d’une enseigne à l’autre.
Les critères retenus, et deux valeurs sûres
Selon Vogue, certaines marques misent sur des tissus durables qui gardent leur forme, d’autres sur une coupe personnalisée : des fibres de coton plus structurées, agrémentées d’élastique. Le choix dépend donc autant de la matière que de la façon dont le pantalon est taillé.
Deux noms servent de repères. Levi’s est citée pour les bonnes affaires ; Vogue la dit fondée en 1953 et précise que la princesse Diana en portait. Khaite, créée à New York par Cate Holstein en 2016 (le nom se prononce « Kate »), représente le produit de haute qualité.
Choisir selon la promesse de la marque
Deux repères chiffrés donnent le ton : 40 artisans inspectent à la main chaque pièce chez Citizens of Humanity, et Re/Done, née en 2014 avec Sean Barron et Jamie Mazur, retravaille des Levi’s classiques avec une coupe ajustée.
|Marque
|Ce que Vogue met en avant
|SLVRLAKE
|Coupes pour toutes les morphologies, effet sculptant ; marque fondée à Los Angeles par Louise et Gary Edgley
|Frame
|Jeans évasés faits main, inspirés des années 1970 et du dressing français
|Rag & Bone
|Longévité plutôt que tendances, politique de garantie de la qualité
|Citizens of Humanity
|Jeans élastiques conçus pour résister à plusieurs lavages
|Reformation
|Confection uniquement dans des matériaux biologiques
|Re/Done
|Teinture respectueuse de l’environnement qui limite l’eau consommée
|Mother
|Soutien aux entreprises et fabricants locaux de Los Angeles, marque lancée en 2010
Pour une coupe sculptante, SLVRLAKE est le nom à regarder ; pour la longévité, Rag & Bone ; pour les matières biologiques, Reformation. Ces descriptions sont celles du magazine : elles indiquent ce que chaque marque revendique.
Les marques à forte identité de style
- GUESS : The B Jean, imaginé avec Becky G, mise sur la taille basse, la coupe évasée et des délavages vintage, dans l’esprit Y2K.
- R13, fondée par Chris Leba en 2009 : présentée comme la référence du jean déchiré ou destroy.
- Agolde : revisite les jeans droits et mom des années 1990, avec des découpes inattendues et des formes architecturales.
- Toteme : lancée à Stockholm en 2014 par Elin Kling et Karl Lindman, elle propose des basiques d’inspiration scandinave.
Tommy Hilfiger et Calvin Klein, deux histoires de denim
Chez Tommy Hilfiger, tout part d’une boutique. À Elmira, dans l’État de New York, le créateur ouvre People’s Place, où il vend des jeans pattes d’eph retouchés. Sa ligne Tommy Jeans arrive ensuite avec des modèles baggy.
Chez Calvin Klein, c’est une campagne qui marque les esprits : celle de Richard Avedon, avec Brooke Shields, qui avait 15 ans à l’époque. Elle a provoqué une polémique tout en assurant le succès des jeans de la marque.
- Tommy Hilfiger ouvre People’s Place à Elmira.
- Lancement de la ligne Calvin Klein Jeans.
- Lancement de Tommy Jeans, avec des modèles baggy.
Photo : Castorly Stock / Pexels