Combien de fois laver ses cheveux ? Le cuir chevelu décide, selon Daphné Narcy

En bref Le cheveu mouillé gonfle, s’étire et casse plus facilement : la douche est un moment à risque.

On lave le cuir chevelu, pas les longueurs, avec une noix de shampooing pour des cheveux mi-longs.

Après-shampooing et masque restent loin de la racine, que la serviette ne doit jamais frotter.

La fréquence de lavage dépend du cuir chevelu : de deux à trois fois par semaine s’il est normal.

Sans brushing pour rattraper l’ensemble, un séchage à l’air libre expose tout : racines affaissées, longueurs rêches, frisottis. D’après Vogue, la coiffeuse Daphné Narcy estime que tout se joue dans les quelques minutes de douche que l’on expédie sans y penser. Elle résume : « La douche est le moment où l’on abîme le plus ses cheveux sans s’en rendre compte. »

Le cheveu mouillé, un cheveu fragile

D’après Daphné Narcy, une chevelure détrempée traverse sa phase de plus grande vulnérabilité : la fibre se dilate, s’allonge et se brise plus aisément. Pourtant, sous la douche, on va souvent vite, avec une eau trop brûlante, en frictionnant.

La première erreur qu’elle pointe consiste à shampouiner la chevelure au lieu de la peau du crâne. Les longueurs se froissent alors entre elles et s’endommagent, tandis que la zone des racines, où s’amassent sébum, pollution et résidus, reste délaissée. Son credo : un cuir chevelu en bonne forme est le socle d’une chevelure saine, et c’est lui qui détermine si les racines resteront aériennes après séchage.

Les gestes à adopter sous la douche

Une eau tiède. Quand elle est brûlante, elle écarte les écailles de la cuticule : la fibre se déshydrate, gagne en porosité et perd de son éclat, la couleur part plus rapidement, et la peau du crâne s’assèche et s’irrite.

Quand elle est brûlante, elle écarte les écailles de la cuticule : la fibre se déshydrate, gagne en porosité et perd de son éclat, la couleur part plus rapidement, et la peau du crâne s’assèche et s’irrite. Un geste méthodique. Après avoir bien mouillé les cheveux, on étale le shampooing dans les paumes, puis on le dépose sur la peau du crâne par secteurs : le haut, les côtés, l’arrière. Si la chevelure est dense, on débute par l’arrière de la tête.

Après avoir bien mouillé les cheveux, on étale le shampooing dans les paumes, puis on le dépose sur la peau du crâne par secteurs : le haut, les côtés, l’arrière. Si la chevelure est dense, on débute par l’arrière de la tête. Un massage, pas un grattage. Pulpe des doigts, petits mouvements circulaires. « C’est un vrai moment de massage énergique, pas un récurage », insiste la coiffeuse.

Pulpe des doigts, petits mouvements circulaires. « C’est un vrai moment de massage énergique, pas un récurage », insiste la coiffeuse. Une dose mesurée. Une noix de shampooing suffit pour des cheveux mi-longs, en deux passages, le second moussant davantage.

Une noix de shampooing suffit pour des cheveux mi-longs, en deux passages, le second moussant davantage. Un effleurement pour les longueurs. Mains l’une contre l’autre, glissées vers le bas avec des frottements légers jusqu’aux pointes. La mousse du rinçage termine le nettoyage.

Le test du poignet « Si l’eau est agréable sur le poignet, sans sensation de chaleur, elle est à la bonne température pour les cheveux », assure Daphné Narcy.

Pourquoi les racines retombent à plat

Quand on met trop de produit, le rinçage est difficile. Des restes demeurent sur la peau du crâne, la rendent lourde, risquent de l’irriter et font paraître la chevelure sale plus tôt. On se relave donc davantage, un véritable cercle vicieux selon la coiffeuse. Bien souvent, les racines qui retombent à plat en séchant s’expliquent uniquement ainsi.

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L’après-shampooing comme le masque se réservent à une zone précise : les mi-longueurs et les extrémités, jamais près de la racine, qu’ils feraient tomber à plat. D’après la coiffeuse, ce sont ces soins, beaucoup plus que la chaleur de l’eau, qui assouplissent véritablement la fibre.

Quant au jet glacé censé resserrer les écailles, elle nuance son intérêt : « L’effet existe, mais il est modeste. » Terminer la douche avec une eau seulement fraîche offre un surcroît d’éclat et stimule la peau du crâne.

À la sortie, presser plutôt que frotter

Dernier piège : frictionner vigoureusement avec la serviette, ce qui endommage la cuticule et ruine en quelques secondes tout le soin apporté. Mieux vaut éponger les cheveux en les pressant pour retirer l’eau, puis laisser l’air terminer le séchage.

Quelle fréquence de lavage choisir

Aucune règle universelle : « C’est le cuir chevelu qui décide. »

Situation Rythme indiqué Cuir chevelu gras Un shampooing doux, à raison d’un lavage tous les un à deux jours Cuir chevelu normal Généralement deux à trois lavages par semaine Cheveux colorés Au moins 48 heures d’attente après la coloration avant le premier shampooing

Le repère à surveiller demeure la gêne ressentie, que ce soient des démangeaisons ou une impression de poids sur la tête.

Laver trop peu Publicité Sébum et résidus s’accumulent, au point d’étouffer potentiellement la peau du crâne. Un lavage trop brutal Le cuir chevelu est décapé et produit alors davantage de sébum.

Formée au métier de coiffeuse, Daphné Narcy a conçu la Méthode Daphné Narcy, qui repose sur la conviction qu’un cheveu ne se soigne pas sur la durée si l’on ne prend pas d’abord soin de la peau du crâne. Près de 200 personnes ont été formées par elle à travers le monde, et elle a inauguré début 2026 la Maison Daphné Narcy, un spa des cheveux de 65 m² implanté au 22 rue de Chazelles, dans le 17e arrondissement de Paris.