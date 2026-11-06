En bref Vogue France présente le Prada Bonnie comme l’un des accessoires les plus convoités de 2026.

Le sac existe en cinq tailles, du mini de 12 cm de haut à l’extra large de 30 cm.

Bella Hadid, Eileen Gu, John Glacier, Maude Apatow et Selena Gomez l’ont déjà porté.

Le Prada Bonnie a pris sa place dans les rues de la Fashion Week : selon Vogue France, il est de plus en plus souvent repéré, porté à la main ou glissé sur l’épaule. Le magazine, dont l’article a d’abord paru sur Vogue Italie, le décrit comme un sac devenu it-bag dès sa naissance et comme l’un des accessoires les plus convoités de 2026.

Une allure rétro, un esprit très Prada

Sa silhouette rectangulaire, étirée à l’horizontale selon le design east-west, rappelle les sacs des années 1990. Vogue y voit un équilibre propre à la maison : un accessoire à la fois pratique et sophistiqué, classique tout en gardant une légère irrévérence.

Rien de rigide pourtant. Le cuir souple à l’aspect patiné donne un air décontracté, tandis que les surpiqûres géométriques, les brides à boucle et les petits détails noués sur les côtés apportent une touche plus élaborée. Le triangle émaillé signe discrètement l’identité de Prada.

Photo d’illustration. Une passante portant un grand cabas en cuir marron, accessoire du quotidien. Photo : Soulful Pizza / Pexels

Côté usage, la griffe le présente comme aussi fonctionnel que raffiné : fermeture zippée, poches intérieures et bandoulière amovible et ajustable.

Cinq tailles pour choisir selon l’usage

La diversité des formats explique en partie son succès dans le street style, d’après Vogue. Le mini sert au soir ou à ceux qui n’emportent que l’essentiel. Le medium est mis en avant comme sac de bureau : il peut accueillir un ordinateur portable, un agenda et une trousse de beauté. Les grands formats s’inscrivent dans le retour des sacs XXL.

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12 × 23,5 × 9 cm le mini, le plus compact 30 × 42 × 12 cm l’extra large, le plus spacieux

Taille Dimensions (hauteur × largeur × profondeur) Usage mis en avant Small 17 × 26 × 10 cm format intermédiaire entre le mini et le medium Medium 15,5 × 32 × 12 cm sac de bureau Large 24 × 38 × 12 cm grand format, dans la tendance XXL

Les looks des stars à piocher

Plusieurs personnalités ont déjà adopté le Bonnie, notamment au défilé Prada automne-hiver 2026-2027 :

Bella Hadid : d’abord un modèle oversize à la Fashion Week de Milan, avec jean foncé et veste en cuir noir, puis une version en daim couleur cannelle avec un jean bootcut et des accessoires aux accents 90’s.

: d’abord un modèle oversize à la Fashion Week de Milan, avec jean foncé et veste en cuir noir, puis une version en daim couleur cannelle avec un jean bootcut et des accessoires aux accents 90’s. Eileen Gu : un mini rose poudré associé à un tailleur gris.

: un mini rose poudré associé à un tailleur gris. John Glacier : le daim marron, intégré à une silhouette ton sur ton.

: le daim marron, intégré à une silhouette ton sur ton. Maude Apatow : le modèle le plus spacieux avec une robe à pois.

: le modèle le plus spacieux avec une robe à pois. Selena Gomez : un Bonnie noir brillant, avec veste en cuir, pantalon sombre et escarpins pointus.

Du cuir noir au daim, du mini au très grand, ces tenues montrent un sac qui s’accorde aussi bien à un jean qu’à un tailleur ou à une robe rétro.