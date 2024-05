S’habiller en gentleman avec du ventre : voici la clé pour un style irréprochable

Comment adopter un style vestimentaire élégant peut parfois devenir un défi lorsque l’on a du ventre ? voici des recommandations pour dresser une garde-robe masculine chic apte à sublimer toutes les morphologies.

Assumer sa bedaine avec élégance

Il est toujours délicat de conjuguer style et seraîtes corporelles. Pour nos deux témoins, François et Bruno, leur silhouette est une question de vie quotidienne. François, 56 ans, admet son penchant pour les vestes assez amples qu’il peut fermer avec aisance, évitant ainsi les chemises trop cintrées. Quant à Bruno, 70 ans, il fait preuve d’une attention particulière en sélectionnant des habits en adéquation avec sa carrure, tout en affirmant se sentir bien dans sa peau.

La veste structurée : une valeur sûre

Selon Kamola Usmanova, experte en conseil de style aux Galeries Lafayette, la veste structurée reste un Must-Have pour tout homme souhaitant flatter sa silhouette. Les vestes à épaulettes, par exemple, ajoutent de la structure et évitent de souligner les courbes indésirables. Les coupes ultra-ajustées ou les vestes sans construction sont en revanche à proscrire, alourdissant la silhouette et rapppelant avec insistance les rondeurs. Pour les matières, la laine pour l’hiver et le coton, offrent confort et aisance.

Le pantalon idéal : taille basse

En ce qui concerne le bas, Kamola conseille un pantalon taille basse pour équilibrer la silhouette. En effet, une taille haute coupe le ventre, laissant apparaître des démarcations inesthétiques. Les modèles contenant de l’élasthanne sont également recommandés pour leur souplesse et leur confort.

Les couleurs et imprimés : sobriété exigée

Côté couleurs et imprimés, la règle d’or est la sobriété. Les motifs subtils en dégradé de couleurs allongent visuellement la silhouette. Les rayures horizontales and les couleurs criardes sont à bannir, car ils donnent l’impression d’épaissir la silhouette.

Le choix crucial de la chemise

Le choix de la chemise peut s’avérer crucial. L’idéal serait une coupe droite ou légèrement ajustée avec une patte de boutonnage, cachée ou rapportée, qui aligne visuellement le buste. Les matières naturelles, pas trop légères ni transparentes sont à préférer pour un rendu élégant. Il est donc préférable de mettre de côté les chemises trop cintrées qui dessinent avec trop de précision la silhouette.

En somme, s’habiller en fonction de sa morphologie, tout en restant élégant, est tout à fait possible. L’idée principale à retenir est que la mise en valeur de sa morphologie passe par l’agencement d’un ensemble harmonieux plutôt que par l’accentuation des défauts. Hommes corpulents, ne serait-ce pas le moment d’embrasser votre morphologie et de repenser votre garde-robe ?