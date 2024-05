Mode homme : le détail surprenant de la collection Celine hiver 2024 qui change tout

Hedi Slimane dévoile sa collection masculine pour l’hiver 2024 avec brio, entre sophistication et sobriété, dans le désert du Mojave.

Un cadre spectaculaire pour une collection iconique

Hedi Slimane, à la tête de la création de Celine depuis 2018, vient de lever le voile sur sa collection masculine pour l’hiver 2024. À travers un court-métrage qu’il a lui-même écrit et réalisé, il transporte les spectateurs dans l’immensité du désert de Mojave en Californie, avec les Providence Mountains en arrière-plan. Ce décor saisissant souligne magnifiquement la vision du créateur qui choisit souvent des lieux symboliques pour ses défilés. L’événement s’ouvre sur une scène digne des plus grands films hollywoodiens : hélicoptères vrombissants, Cadillac noires arborant des plaques Celine et un juke-box rétro installent une ambiance mystérieuse.

Symphonie en monochrome

Le film joue principalement sur une palette monochrome, combinant habilement plans en noir et blanc et couleurs désaturées. Les mannequins traversent le podium de sable et d’asphalte au son de la _Symphonie fantastique_ d’Hector Berlioz, orchestrée par Leonard Bernstein en 1963. Slimane, également grand photographe, démontre une nouvelle fois ses talents de réalisateur. Les mannequins évoluent dans cette atmosphère cinématographique, parés de bottines à talon, chapeaux et nœuds de satin, offrant une relecture luxueuse de l’esthétique western – très en vogue cette saison – associé à un travail de tailoring impeccable.

Les incontournables du style Slimane

Les pièces de cette collection incarnent à merveille la signature Slimane : lignes épurées et sophistication. Les redingotes ajustées, pantalons de smoking ultra-skinny, vestes de biker parfaitement coupées et capes brodées main en soie, cachemire ou laine de vigogne reflètent le savoir-faire artisanal et l’attention méticuleuse aux détails. Malgré un usage limité des couleurs – à l’exception des éclats dorés et argentés dans certains vêtements de soirée – chaque pièce semble vibrer dans ce cadre naturel brut, formant un contraste saisissant.

Un manifeste de style

Cette nouvelle collection de Celine comporte également une dimension manifeste. Depuis son arrivée chez la maison de couture, Hedi Slimane n’a cessé de redéfinir les codes établis, intégrant pour la première fois des collections masculines, une gamme de haute parfumerie et plus récemment une ligne de cosmétiques. Les pièces, imprégnées d’un esprit cow-boy, revisitent les classiques intemporels de la garde-robe masculine, véritable hommage à l’esthétique qu’il a cultivée tout au long de sa carrière. Slimane n’a jamais caché son désir d’ancrer son travail dans une tradition tout en lui insufflant une modernité audacieuse.

Un chapitre de l’histoire de Celine

Alors que des rumeurs de départ fusent, des observateurs l’imaginent quitter la maison Celine une fois son contrat échu. Cette collection pourrait-elle marquer un épilogue, à l’instar de la vidéo _Épilogue_ des Daft Punk, chers à Slimane et décors désertiques similaires ? Seul le temps le dira. En attendant, le créateur signe une collection qui pourrait bien être l’une des plus marquantes de son parcours chez Celine.

L’héritage de slimane chez celine

Quoi qu’il advienne de l’avenir de Slimane chez Celine, son impact sur la maison ne fait aucun doute. En seulement quelques années, il a su redéfinir la marque en la propulsant dans une nouvelle ère, tout en rendant hommage à son héritage. Cette collection d’hiver, tout en s’inscrivant dans la lignée de ses créations précédentes, réaffirme son style inimitable : des silhouettes longilignes et des coupes maîtrisées qui synthétisent l’élégance et la rébellion.

Hedi Slimane laisse derrière lui un legs indiscutablement riche en audace et en raffinement. L’avenir de la maison Celine sera sans doute influencé par les empreintes qu’il y a laissées. À l’aube de 2024, quel futur entrevoit-on pour ce créateur résolument avant-gardiste ?