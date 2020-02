L’hiver c’est bientôt terminé et lorsque le printemps pointera le bout de son nez, il vous faudra être prêt à parer au climat tout en demeurant frais et tendance, à la mode et surtout bien chaussé. Voici du coup notre classement des 7 styles de baskets à la mode cette année !

#4. La New Balance 574

La marque américaine New Balance jouit également dans son catalogue d’une sneaker atemporelle et indémodable. Il s’agit de la 574 qui pour rappel a été mise sur le marché en 1906, dont les louanges ne cessent d’être scandées par les consommateurs toujours plus nombreux à l’adopter.

Montée sur une semelle de 3 centimètres de hauteur, disponible en uni-couleur ou deux tons, (foncé ou plus clair), mais aussi en enchevêtrement de couleurs, la 574 est assurément la sneaker de cette année 2020 !

#5. L’Authentic de Vans

L’Authentic Vans off the Wall est une des sneaker uninsexe les plus connues du monde. Se mêlant à quasiment tous types de vêtements, cette sneaker est composée de deux parties, dont une en tissus, composite ou autre matériau, greffée sur une semelle assez haute et épaisse de couleur blanche.

Vous confondrez difficilement une Authentic Vans, car la voir c’est l’avoir vue tout simplement. Aucune autre sneaker n’a sa prestance et son charisme. Elle se porte en tous temps.

#6. La Cortez

Outre la Air Force 1, Nike dispose dans son catalogue d’une autre sneaker encore plus emblématique. Il s’agit de la Cortez. En effet, celle-ci a chaussé moult générations et continue de générer des millions de dollars à son propriétaire, Nike.

#7. La Stan Smith

Il n’y a pas que Puma, Nike, New Balance ou Vans dans la vie. Adidas également dispose de sa sneaker tendance qui devrait une fois de plus faire un tabac en 2020. Il s’agit de la Stan Smith :

Source : 100Masculin