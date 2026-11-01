En bref Vogue France publie chaque semaine un guide de pièces à prix doux, retenues pour traverser les tendances.

La collaboration Reformation x Alexa Chung compte 30 vêtements et accessoires ; la robe Daisy est la préférée de la rédaction.

Veste, manteaux, bottes, jean et blouse composent la sélection d’automne-hiver 2026-2027.

Paniers Muuñ et capsule Erewhon figurent parmi les idées hors vestiaire classique.

Une sélection pensée pour des pièces qui durent : voilà le fil conducteur du guide que Vogue France remet à jour chaque semaine. La rédaction y réunit des coups de cœur dénichés chez des labels qu’elle apprécie, avec l’ambition de trouver de bons basiques sans renoncer à la dimension mode. Les propositions s’adressent surtout à un vestiaire féminin : pour un lecteur masculin, elles valent d’abord comme source d’inspiration ou d’idées cadeaux.

Un rendez-vous hebdomadaire et une collaboration phare

Le magazine a initié ce rendez-vous pour présenter ses pièces préférées du moment, à prix doux. Son critère affiché est la durée : ne garder que des vêtements capables de traverser les tendances, pour éviter l’achat irréfléchi. C’est un parti pris éditorial de la rédaction, qui parle de pièces à vers lesquelles se tourner sans se poser de question.

La semaine de publication, c’est la collaboration Reformation x Alexa Chung qui occupe la première place. Inspirée du style du mannequin, la collection rassemble 30 vêtements et accessoires : un jean droit bien coupé, une petite robe noire, un trench, mais aussi des robes babydoll au charme sixties. La robe Daisy est la pièce préférée de la rédaction dans ce drop.

Les pièces d’automne-hiver et la façon de les porter

Selon Vogue, l’automne-hiver 2026-2027 marque le retour de la veste à col d’officier, d’allure militaire, dans un esprit Indie Sleaze. Le reste de la sélection s’appuie sur le velours, la dentelle et des références rétro.

Un sac tressé garni d’un tricot beige, un accessoire de saison facile à associer à une robe légère comme la Daisy. Photo : Pavel Danilyuk / Pexels

Pièce Marque Ce qui la distingue Veste à volants Cloud Nine Free People Velours côtelé bordé de volants blancs Bottes chocolat à kitten heels Sézane Décrites comme alliant confort et style Blouse en dentelle Défilé automne-hiver 2026-2027 à Londres Silhouette évasée, transparences, plis godet, esprit années 70 Manteau court en laine mélangée Mango Détails en fausse fourrure amovibles Jean droit Velours côtelé Surpiqûres, présenté comme un nouvel essentiel de garde-robe automnale Manteau Carnot Velours Maria de la Orden Brandebourgs, velours duveteux, de jour comme de nuit Jean capri Zoee Reformation Denim stretch taille mi-haute

Le capri, rappelle Vogue, a été adopté par Hailey Bieber, Bella Hadid et Emily Ratajkowski.

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Soirées et cérémonies : les associations suggérées

Robe en maille à dos nu plongeant : proposée pour les soirées de mi-saison, avec des bottes vernies et un trench en cuir.

: proposée pour les soirées de mi-saison, avec des bottes vernies et un trench en cuir. Ensemble satiné avec mesh et dentelle fleurie : le caraco se porte de jour avec un jean décontracté, la jupe midi avec un pull en cachemire.

: le caraco se porte de jour avec un jean décontracté, la jupe midi avec un pull en cachemire. Robe satinée Mango : fente latérale, col halter et détails à fleurs, suggérée pour un mariage.

: fente latérale, col halter et détails à fleurs, suggérée pour un mariage. Robe superposée à nœuds Mango x Eckhaus Latta : coupe droite, issue d’une collection qui renvoie au minimalisme des nineties.

: coupe droite, issue d’une collection qui renvoie au minimalisme des nineties. Mini-short brodé de sequins La Veste : label espagnol cofondé par Blanca Miró et María de la Orden.

Les sélections précédentes et les idées hors vestiaire classique

Dans les semaines passées, la rédaction avait retenu la jupe portefeuille à pans superposés de & Other Stories, ainsi que la robe midi en broderie anglaise Milana de Faithfull, pour accompagner la tendance de la robe corset.

Les paniers Muuñ Confectionnés à la main au Ghana selon des traditions locales, ils sont assemblés en France. Le modèle récent cité est le sac à bandoulière Orbi en paille tressée.

Côté sport, une capsule avec Erewhon, l’épicerie fine, propose un ensemble portant les logos des deux marques, pour un running ou un cours de Pilates.