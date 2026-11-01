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La robe Daisy d’Alexa Chung x Reformation, pièce préférée de la rédaction de Vogue

Chaque semaine, Vogue France sélectionne des pièces pensées pour durer, de la collection Alexa Chung aux bottes chocolat, avec des idées d’associations.

Marc Costa Par Marc Costa
3 min de lecture
La robe Daisy d’Alexa Chung x Reformation, pièce préférée de la rédaction de Vogue
Des manteaux colorés sur un portant, un décor de saison pour parler de la robe Daisy, pièce préférée de la rédaction de Vogue.

En bref

  • Vogue France publie chaque semaine un guide de pièces à prix doux, retenues pour traverser les tendances.
  • La collaboration Reformation x Alexa Chung compte 30 vêtements et accessoires ; la robe Daisy est la préférée de la rédaction.
  • Veste, manteaux, bottes, jean et blouse composent la sélection d’automne-hiver 2026-2027.
  • Paniers Muuñ et capsule Erewhon figurent parmi les idées hors vestiaire classique.

Une sélection pensée pour des pièces qui durent : voilà le fil conducteur du guide que Vogue France remet à jour chaque semaine. La rédaction y réunit des coups de cœur dénichés chez des labels qu’elle apprécie, avec l’ambition de trouver de bons basiques sans renoncer à la dimension mode. Les propositions s’adressent surtout à un vestiaire féminin : pour un lecteur masculin, elles valent d’abord comme source d’inspiration ou d’idées cadeaux.

Un rendez-vous hebdomadaire et une collaboration phare

Le magazine a initié ce rendez-vous pour présenter ses pièces préférées du moment, à prix doux. Son critère affiché est la durée : ne garder que des vêtements capables de traverser les tendances, pour éviter l’achat irréfléchi. C’est un parti pris éditorial de la rédaction, qui parle de pièces à vers lesquelles se tourner sans se poser de question.

La semaine de publication, c’est la collaboration Reformation x Alexa Chung qui occupe la première place. Inspirée du style du mannequin, la collection rassemble 30 vêtements et accessoires : un jean droit bien coupé, une petite robe noire, un trench, mais aussi des robes babydoll au charme sixties. La robe Daisy est la pièce préférée de la rédaction dans ce drop.

Les pièces d’automne-hiver et la façon de les porter

Selon Vogue, l’automne-hiver 2026-2027 marque le retour de la veste à col d’officier, d’allure militaire, dans un esprit Indie Sleaze. Le reste de la sélection s’appuie sur le velours, la dentelle et des références rétro.

Sac en fibres tressées à anses rondes contenant un tricot beige à petits pompons, devant une plante verte floue.
Un sac tressé garni d’un tricot beige, un accessoire de saison facile à associer à une robe légère comme la Daisy. Photo : Pavel Danilyuk / Pexels
Pièce Marque Ce qui la distingue
Veste à volants Cloud Nine Free People Velours côtelé bordé de volants blancs
Bottes chocolat à kitten heels Sézane Décrites comme alliant confort et style
Blouse en dentelle Défilé automne-hiver 2026-2027 à Londres Silhouette évasée, transparences, plis godet, esprit années 70
Manteau court en laine mélangée Mango Détails en fausse fourrure amovibles
Jean droit Velours côtelé Surpiqûres, présenté comme un nouvel essentiel de garde-robe automnale
Manteau Carnot Velours Maria de la Orden Brandebourgs, velours duveteux, de jour comme de nuit
Jean capri Zoee Reformation Denim stretch taille mi-haute

Le capri, rappelle Vogue, a été adopté par Hailey Bieber, Bella Hadid et Emily Ratajkowski.

Soirées et cérémonies : les associations suggérées

  • Robe en maille à dos nu plongeant : proposée pour les soirées de mi-saison, avec des bottes vernies et un trench en cuir.
  • Ensemble satiné avec mesh et dentelle fleurie : le caraco se porte de jour avec un jean décontracté, la jupe midi avec un pull en cachemire.
  • Robe satinée Mango : fente latérale, col halter et détails à fleurs, suggérée pour un mariage.
  • Robe superposée à nœuds Mango x Eckhaus Latta : coupe droite, issue d’une collection qui renvoie au minimalisme des nineties.
  • Mini-short brodé de sequins La Veste : label espagnol cofondé par Blanca Miró et María de la Orden.

Les sélections précédentes et les idées hors vestiaire classique

Dans les semaines passées, la rédaction avait retenu la jupe portefeuille à pans superposés de & Other Stories, ainsi que la robe midi en broderie anglaise Milana de Faithfull, pour accompagner la tendance de la robe corset.

Côté sport, une capsule avec Erewhon, l’épicerie fine, propose un ensemble portant les logos des deux marques, pour un running ou un cours de Pilates.

Photo : Efrem Efre / Pexels

Sujets
Marc Costa

Mode, lifestyle, high-tech, sport et automobile

Marc Costa

Marc Costa écrit pour UnMec.fr l'actualité du jour, le football et la mode masculine. Passé par la presse sportive locale, il a gardé le réflexe de vérifier le score avant de commenter un match et celui de regarder les coutures avant de recommander une veste. Il vit à Marseille, supporte l'OM sans illusions et repasse ses chemises en lin plus mal qu'il ne l'avoue.

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