Voiture : découvrez pourquoi ne pas éteindre votre moteur pourrait vous ruiner

Ne pas éteindre le moteur de sa voiture, même pour une courte durée, est un geste néfaste pour l’environnement et peut entraîner une amende salée de 135 euros.

Interdiction légale et historique

Laisser tourner le moteur de sa voiture à l’arrêt, que ce soit devant une école, une boulangerie ou une banque, est une pratique courante, mais fortement déconseillée. Cette habitude, qui semble inoffensive, est en réalité régie par un arrêté du 12 novembre 1963, inscrit dans le Code de la route. Cet arrêté, conçu à l’origine pour limiter les émissions de fumées des véhicules automobiles, stipule que « les véhicules en stationnement doivent avoir leur moteur arrêté, sauf en cas de nécessité, notamment lors des mises en route à froid ».

Des sanctions bien réelles

En dépit de l’ancienneté de cette loi, l’infraction est loin d’être obsolète. La délégation de la Sécurité routière rappelle que le fait de laisser tourner son moteur à l’arrêt peut être sanctionné d’une amende forfaitaire de 4e classe, soit 135 euros. En 2022, les forces de l’ordre ont établi pas moins de 4 057 contraventions de ce genre en France. Les véhicules de secours, les transports frigorifiques et d’autres véhicules de service public sont exemptés de cette interdiction, contrairement aux véhicules personnels.

Impacts sur l’environnement

Laisser tourner le moteur de son véhicule même pour de courtes durées contribue significativement à la pollution de l’air. Chaque minute pendant laquelle le moteur tourne inutilement, des gaz à effet de serre sont émis, augmentant l’empreinte carbone de chaque automobiliste. Des plateformes spécialisées dans l’automobile, comme Ornikar, conseillent d’éteindre son moteur dès que l’arrêt dépasse 20 secondes. Non seulement cette pratique réduit les émissions de CO2, mais elle permet également d’économiser du carburant.

Économie de carburant

Contrairement à une idée reçue, éteindre puis rallumer son moteur ne consomme pas plus de carburant que de le laisser tourner au ralenti. Ornikar souligne qu’un moteur en marche, même à l’arrêt, consomme en moyenne 0,8 litre de carburant par heure. Cette consommation peut sembler négligeable, mais cumulée sur une année, elle représente un coût non négligeable pour le portefeuille de l’automobiliste.

Actions locales et nouvelles mesures

Face à la recrudescence des pics de pollution dans les grandes agglomérations, plusieurs municipalités ont pris des arrêtés pour rappeler et renforcer cette interdiction. Ces mesures visent à sensibiliser les automobilistes et à réduire les émissions polluantes en milieu urbain. Les autorités encouragent donc vivement l’extinction du moteur dès que possible, non seulement pour diminuer l’impact environnemental, mais aussi pour économiser du carburant, devenu plus cher ces dernières années.

Exceptions et cas particuliers

Bien que la loi soit stricte, certains cas spécifiques ne sont pas sanctionnés. Par exemple, s’arrêter à un carrefour avec un feu rouge ou rester dans un embouteillage ne constitue pas une infraction. Il est cependant recommandé, dans la mesure du possible, d’adopter une conduite éco-responsable, comme par exemple utiliser la fonction start-stop si le véhicule en est équipé, pour diminuer davantage sa consommation en carburant et ses émissions polluantes.

Un geste bénéfique pour tous

Au-delà des sanctions financières et des aspects légaux, couper son moteur à l’arrêt est un geste de bon sens, bénéfique pour l’environnement et l’économie de carburant. Chaque automobiliste a un rôle à jouer dans la protection de l’environnement en adoptant des comportements plus respectueux. La prochaine fois que vous vous apprêtez à laisser votre moteur tourner pendant une courte course, réfléchissez à l’impact de ce simple geste.

Pourquoi ne pas faire un test lors de votre prochain arrêt ? Quelle différence cela fera-t-il sur votre consommation de carburant et votre empreinte carbone ?