Automobile : les nouveaux aménagements du Citroën AMI 2024 vont vous surprendre

Citroën AMI 2024 s’enrichit de nouvelles fonctionnalités pour répondre aux besoins des personnes handicapées et des artisans, avec des équipements plus pratiques et adaptables.

Nouvelles évolutions pour la citroën ami

Lancée il y a quatre ans, la Citroën AMI, la microcar électrique sans permis, a su séduire plus de 50 000 utilisateurs à travers 14 pays. Désormais, la marque française introduit des améliorations significatives pour élargir son public et répondre à des besoins spécifiques. L’accent est mis sur des aménagements pour les personnes handicapées et un kit destiné aux artisans, ainsi que sur une refonte cosmétique intégrant de nouvelles couleurs et une finition unifiée.

Fusion des finitions tonic et pop

Citroën a opéré une rationalisation des versions Tonic et Pop en une seule finition dénommée Peps. La version Peps mise sur des contrastes visuels marqués avec des touches de couleur et des graphiques dynamiques. Parmi les nouveautés, on retrouve des accessoires pratiques comme des porte-gobelets et des rangements astucieux pour le quotidien. Le brun foncé Night Sepia devient la teinte de référence et se distingue par une intensité brute teintée dans la masse.

AMI pour tous : la mobilité accessible

En juin 2023, Citroën dévoilait son prototype « Ami for All », conçu pour favoriser la mobilité des personnes ayant des difficultés motrices. Aujourd’hui, ce modèle est disponible à la commande. Il permet aux personnes ayant perdu l’usage d’un ou des deux membres inférieurs de retrouver une certaine autonomie. Ce véhicule compact et économique, accessible dès 14 ans, ne nécessite pas de permis de conduire. Il est idéal pour faire ses courses ou poursuivre des activités quotidiennes en toute indépendance.

Pratique avant tout : des aménagements spécifiques

Le projet AMI for All a été développé en collaboration avec la société Pimas, spécialisée dans l’adaptation de véhicules pour les personnes handicapées. Divers aménagements ont été réalisés pour faciliter les déplacements. L’angle d’ouverture de la porte atteint 90°, permettant ainsi une meilleure accessibilité. Une tablette amovible et rétractable a été ajoutée pour faciliter le transfert du fauteuil roulant vers le siège conducteur. Un système de sangle fixé dans la partie haute du cadre de porte aide à se déplacer de manière autonome.

Des rangements adaptés aux fauteuils roulants

L’espace de rangement a également été repensé pour accueillir un fauteuil roulant. Il peut être placé à l’avant, profitant du grand volume de rangement, ou sur un espace dédié à l’arrière grâce à un porte-bagages en aluminium. Un levier mécanique permet de remplacer le pédalier pour gérer manuellement l’accélérateur et la pédale de frein, tout en laissant les pédales opérationnelles. Le kit d’adaptation, commercialisé par PIMAS, coûte environ 3 600 €.

Un kit Cargo pour les professionnels

Les professionnels ne sont pas oubliés dans cette nouvelle version de la Citroën AMI. Le modèle cargo a été remplacé par le kit « My AMI Cargo », disponible en après-vente. Le principal avantage de ce kit est qu’il conserve le deuxième siège dans l’habitacle. La zone de chargement est modulable : un système de volets verticaux sépare la zone conducteur de la zone passager, tandis qu’une surface de chargement se déploie sur le siège passager. Un filet occultant permet de masquer les colis entreposés pour plus de sécurité et de discrétion.

Optimisation et modularité pour les artisans

Cette adaptation permet de répondre de manière flexible aux besoins des artisans en proposant des solutions de rangement ingénieuses sans pour autant sacrifier le confort de l’utilisateur. Que ce soit pour transporter des outils, des colis ou d’autres objets nécessaires à l’activité professionnelle, ce kit se veut une réponse pratique et rapide à mettre en place.

À mesure que les besoins en mobilité évoluent, les solutions telles que la Citroën AMI s’adaptent et innovent, montrant ainsi que la mobilité électrique peut être à la fois accessible et polyvalente. Ces nouveaux aménagements permettront-ils à Citroën de conquérir de nouveaux utilisateurs et de renforcer sa position sur le marché des microcars électriques ?