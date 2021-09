Toujours aussi excitante, la NBA va, pour la première fois en deux ans, retrouver un rythme habituel avec 82 matches de saison régulière disputés par les 30 équipes de la ligue. Le coup d’envoi de la saison est fixé au 19 octobre et les plus grands amateurs de basket-ball se languissent d’avance en cherchant dès à présent, à savoir quelle est l’équipe qui pourrait succéder aux Milwaukee Bucks, titrés la saison passée.

Parmi les trente équipes de la ligue, il existe bien évidemment les favoris comme les Los Angeles Lakers ou les fameux Bucks mais également des équipes qui promettent une certaine excitation auprès des spécialistes. Entre les favoris au titre, les équipes en pleine progression ou celles qui pourraient surprendre, quelles sont les équipes à suivre durant cette nouvelle saison ?

Los Angeles Lakers

La blessure de LeBron James aura probablement changé la saison des Lakers la saison passée. L’un des sportifs les plus riches de la planète a beau être un monstre physique, il n’est pas infaillible et ce contre-coup aura fait du mal à son équipe, tombée selon toute logique face à de bien plus valeureux Phoenix Suns lors du premier tour des derniers playoffs.

Naturellement, la franchise des Lakers reste, année après année, l’une des attractions principales de la NBA et ce, quel que soit son niveau. La présence de joueurs d’exception et de légendes en cette nouvelle saison devrait également attirer de nombreux regards autour de l’équipe.

Avec l’arrivée de Russell Westbrook et Carmelo Anthony aux côtés de LeBron James et Anthony Davis, nul doute que le cinq de départ des « Angelinos » aura fière allure et que l’équipe devrait, cette année encore, être l’une des favorites au titre NBA.

Dallas Mavericks

C’est la fin d’une ère du côté du Texas suite au départ du coach Rick Carlisle, présent à la tête de la franchise depuis 2008 ! Associé au président Mark Cuban, il fut l’un des principaux artisans du titre acquis en 2011 et auront prouvé ensemble, leur capacité de gestion dans l’après Nowitzki, une fois la retraite de la légende allemande de la franchise effective.

Après des expériences mitigées du côté des Nets et des Bucks, Jason Kidd avait retrouvé un poste d’adjoint du côté des Lakers, connaissant d’ailleurs le titre en 2020. De retour à un poste d’entraîneur en chef, l’ancien meneur va retrouver une franchise pour laquelle il a évolué durant huit saisons cumulées.

Légende : L’attente est forte

Sous sa charge, on attend un véritable tournant du côté des Mavs. Le retour en grâce de Porzingis devrait permettre à la star montante et au génie Luka Doncic d’inclure son plein potentiel dans la quête ultime, celle du titre. Il sera probablement intéressant de suivre l’équipe texane et de voir si enfin, elle parvient à franchir ce fameux palier qui lui a tant fait défaut ces dernières années en playoffs.

Golden State Warriors

La saison passée, Steph Curry a prouvé qu’il était bel et bien de retour à son meilleur niveau et qu’en plus de faire le show, il savait toujours aussi bien mettre son équipe sur les rails du succès. Avec le retour annoncé et attendu de Klay Thompson, l’autre « splash brother », Golden State n’aura qu’une idée en tête : jouer à nouveau les premiers rôles à l’ouest.

Il faudra probablement laisser un peu de temps à Thompson pour retrouver son niveau d’antan même si les interrogations autour de son état de santé sont légitimes.

De plus, le retour d’Andre Iguodala, joueur ô combien lié aux succès connus il y a quelques saisons par la franchise, devrait apporter une expérience certaine et une nostalgie presque évidente du côté de la « bay » !

Départ le 19 octobre

Comme le veut la tradition, le champion en titre ouvrira les débats autour de la fameuse cérémonie de remise de bagues de champions et de la montée de la bannière. Les Bucks accueilleront les Nets dans ce qui pourrait fortement ressembler à l’une des affiches de playoffs à l’est durant le printemps prochain…