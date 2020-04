Des occasions spéciales pour porter un costume, on en a plus ou moins souvent selon la vie que l’on mène : tenue incontournable pour un mariage, le costume est aussi souvent privilégié pour les baptêmes, les enterrements et d’autres événements formels comme des soirées de gala ou encore des tapis rouges, si l’on a la chance de s’appeler Brad Pitt, Leonardo DiCaprio ou encore Louis Garrel et Jean Dujardin en France. Avec l’énumération de ces différentes situations qui légitiment le port d’un costume, on pourrait aisément penser que ce type de tenue est à réserver aux événements spéciaux, quels qu’ils soient. Mais il est important de savoir que, en 2020, on peut en réalité porter un costume chaque jour de l’année (ou presque) sans pour autant avoir l’air d’un pingouin déguisé. Le tout est de savoir comment bien porter le costume et, surtout, comment l’adapter à sa vie de tous les jours. Découvrez nos conseils en la matière.

Le costume, un indémodable qui fait un retour en force dans nos penderies

Longtemps associé aux jeunes mariés et aux hommes d’affaires, le costume fait depuis quelques années un retour en force sur les podiums des grands défilés de mode et dans les magasins de prêt à porter masculin. Une mise en lumière accentuée par le monde du divertissement, et plus particulièrement du sport. Le costume, c’est l’atout charme de tous les sportifs professionnels. C’est notamment vrai pour les footballeurs et les basketteurs, qui l’arborent pour les grandes occasions, en faisant preuve de plus ou moins d’originalité, mais c’est aussi vrai pour les sportifs moins traditionnels, à savoir les sportifs de l’esprit : par exemple, les joueurs de poker sont nombreux à avoir fait du costume une tenue idéalepour leurs tournois. En somme, c’est simple, tous les sportifs sont fans du costume, qu’ils associent en général à des accessoires qui leur permettent de mettre en avant leur personnalité. Et c’est justement exactement ce qu’il faut faire pour porter le costume dans la vie quotidienne.

Miser sur les accessoires

De manière générale, le costume est associé à un look très formel : veste et pantalon sombre, chemise blanche, chaussures chics et cravate ou nœud papillon. Autant dire qu’il est impossible d’envisager de porter une telle tenue au quotidien, sauf si l’on fait partie de la famille royale d’Angleterre ou si l’on travaille dans un chic hôtel ou casino. Heureusement, qu’on se le dise, en 2020, le costume existe sous de nouvelles formes, qui vous permettent de réinventer vos looks à l’infini : au-delà du fait que vous pouvez miser sur des costumes aux couleurs originales (le pastel est très à la mode en cette saison, tout comme le vert sapin, le rouge foncé ou encore le bleu électrique), vous pouvez aussi choisir de détoner votre look en optant pour des chaussettes aux motifs étonnants, pour le port d’une casquette ou encore en sélectionnant des bijoux qui vont attirer l’œil et casser le côté trop strict du costume.

Aussi, le fait de porter des sneakers tendance avec une veste et un pantalon de tailleur est une valeur sûre pour avoir l’air à la fois et chic et détendu ! Si vous préférez être ultra looké plutôt que détendu, on ne saurait que vous conseiller de vous inspirer des tenues de l’acteur Timothée Chalamet, dont les apparitions très stylées sur les tapis rouges ces dernières années nous laissent à chaque fois ébahis. Le jeune acteur franco-américain a tout compris en matière de création de looks uniques !

Déformaliser le look en laissant la chemise au placard

Un autre point important pour porter un costume, qu’il s’agisse d’un costume anglais, italien ou américain, tout en misant sur un look décontracté est le fait de ne pas porter l’intégralité du costume : conservez la veste et le pantalon mais oubliez la chemise fermée jusqu’au col et la cravate ! Misez plutôt sur un tee-shirt avec des motifs et des couleurs originales, qui va venir dynamiser l’ensemble de la tenue. Typiquement, porter un tee-shirt à l’effigie de votre groupe de musique préféré est une bonne idée. Attention par contre à ne pas tomber dans le mauvais goût. Concrètement, le maillot de foot ou de rugby sous le costume, c’est non !

Si vous vous sentez mal à l’aise à l’idée de porter un tee-shirt sous votre veste et que vous souhaitez vraiment porter une chemise, misez alors plutôt sur une chemise excentrique pour apporter du mordant à votre look. En somme, cela veut signifie : renoncez aux chemises blanches et aux couleurs claires et privilégiez les chemises à motif pour apporter une touche plus personnelle et moins stricte à votre ensemble. Vous l’aurez compris, le principal pour porter un costume au quotidien, c’est de laisser votre personnalité s’exprimer !