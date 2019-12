Très adroit face au but et à la popularité sans cesse grandissante, le phénomène Français du ballon rond Kylilan Mbappé vient de diversifier son rayon d’action en lançant une collection en collaboration avec l’équipementier américain Nike. Baptisée « Bondy Dreams », cette collection fait référence à l’enfance de Mbappé, passée dans l’une des banlieus les plus populaires de Paris, où il a grandi. Nous vous disons tout de cette collection !

La collection « Bondy Dreams » made by Mbappé & Nike

C’est un savant coup de publicité que vient se s’offrir l’équipementier Nike au travers de son partenariat avec Kylian Mbappé sur fond du lancement d’une collection d’équipements sportifs aux couleurs de la ville où a grandi Mbappé.

En effet, la collection connaît une prédominance de vert. Une couleur chère aux habitants de la ville, et qui se retrouve d’ailleurs sur le maillot du club local. « Bondy Dreams » se compose d’une paire de Mercurial Superfly et d’une paire de Air Max 98, de même que deux tee-shirts personnalisés et quelques accessoires. Notamment des casquettes, un ballon et une banane.

Les tarifs ne sont pour l’heure pas connus, mais il est certain qu’il faudra se blinder pour s’offrir l’un des produits de la collection « Bondy Dreams ».

Kylian Mbappé devenu une star du ballon rond

Alors que rien ne le prédestinait à cette carrière glorifique déjà couronnée de titres nationaux et internationaux, Kylian Mbappé est l’un des joueurs les plus en vue du monde. Et chacune de ses apparitions aussi bien sur qu’en dehors du stade fait l’objet de pas mal de coulage d’encre.

Et cette notoriété est renforcée par le fait que le Français soit désormais l’un des rares à disposer d’une édition spéciale de Mercurial signée Nike. Seuls Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ont eu droit à de pareils égards respectivement de la part d’Adidas et Nike.

Source : Gentleman Moderne