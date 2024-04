Quand Michael Phelps devient le fond d’écran de Caitlin Clark : une admiration mutuelle qui fait des vagues

L’olympien le plus titré de tous les temps, Michael Phelps, continue d’inspirer les sportifs du monde entier. Récemment, on découvre que une joueuse de l’Université de l’Iowa, Caitlin Clark, montre son admiration pour le nageur d’une manière assez unique. », a-t-elle déclaré.

Phelps, une inspiratrice hors du commun

Michael Phelps n’est pas un idole pour rien. Avec près de 30 médailles à son actif, il reste l’olympien le plus décoré de tous les temps. Il a réussi à gagner le respect de millions de personnes, non seulement par ses prouesses athlétiques, mais aussi par son travail acharné et sa dévotion incomparable à son sport. Cette admiration transgresse les limites disciplinaires, se retrouvant même chez des athlètes loin de son domaine de compétence, l’art de la natation.

Parmi ses fervents admirateurs se trouve Caitlin Clark, une joueuse de l’Université de l’Iowa, qui a déjà son propre palmarès de distinctions sportives. Dans une vidéo récemment publiée sur les médias sociaux de NCAA March Madness Women’s Basketball, Clark et ses coéquipières ont été invitées à partager les images qu’elles avaient choisies comme fond d’écran pour leurs téléphones.

Clark a alors fièrement dévoilé qu’elle avait une photo de Phelps en plein effort athlétique comme arrière-plan. « Voici Michael Phelps en train de nager aux Jeux Olympiques », a-t-elle dit en exposant son choix à la caméra. « C’est juste fantastique ».

Un respect mutuel entre deux athlètes

Michael Phelps, apprenant l’admiration de Caitlin Clark, a exprimé son émotion en réponse à la vidéo. « Honoré! » a-t-il commenté. « C’est tellement cool! » C’est bien la réaction que l’on attend d’un champion comme Phelps, reconnaissant et humble.

L’admiration de Clark pour Phelps pourrait être attribuée à leurs parcours similairement fulgurants. Mars dernier, elle a battu le record du plus grand nombre de points marqués en NCAA Division I, pour hommes et femmes. Clark poursuit son ascension en se préparant pour la draft de la WNBA plus tard ce mois-ci, tout en recevant des offres de la part de divers parties intéressées.

Tout comme Phelps, Clark reste concentrée sur l’objectif à atteindre. En ce moment, il s’agit du tournoi de March Madness. « Mon principal objectif est cette équipe et nous aider à trouver un moyen de [gagner] et espérons gagner un autre après cela », a-t-elle déclaré lors du Sweet 16 la semaine dernière.

Le duel tant attendu entre l’Université de l’Iowa et UConn se tiendra en demi-finale le 5 avril. C’est dans ce contexte qu’elle espère certainement que l’inspiration puisée chez Phelps lui permettra de mener son équipe vers la victoire. Après tout, si le record de Phelps nous a enseigné quelque chose, c’est que rien n’est impossible.