Célibataire ? Ces 3 erreurs en amour pourraient bien être la cause

Dans le vaste domaine des relations amoureuses, certains faux-pas peuvent avoir des conséquences désastreuses. Selon Cheryl Fraser, thérapeute de couple et sexologue réputée, trois erreurs en particulier peuvent s’avérer fatales.

Les conseils d’une experte en amour

Chercher à nourrir une relation stable, saine et épanouissante n’est pas chose aisée. La majorité des couples passent par des périodes d’instabilité et de conflits. Dans ce contexte, les conseils avisés de Cheryl Fraser, thérapeute de couple, peuvent se révéler précieux. Elle identifie et détaille trois erreurs fatales dans une relation amoureuse, à éviter à tout prix.

Les disputes malsaines : une erreur à éviter

La première des erreurs pointées par Cheryl Fraser est aussi probablement la plus courante : les disputes malsaines. Au sein du couple, le conflit est inévitable, mais ce qui compte vraiment, c’est la manière dont on gère ce conflit. Les critiques, les jugements, les disputes où dominent l’attaque et le mépris sont toxiques pour une relation. Ne pas assumer ses fautes et refuser de s’excuser peut également ternir durablement l’harmonie du couple.

Tomber dans une routine ennuyeuse : un danger réel

L’ennui est le deuxième écueil identifié par la thérapeute. Dans une relation de couple, la routine peut très vite s’installer, faute de rendez-vous galants, de sorties et d’activités à deux. Sans moments de partage et d’aventure, la vie de couple risque de stagner. Comme l’affirme Cheryl Fraser : “Séduisez votre partenaire, emmenez-le/la à des rendez-vous, évitez de prendre votre relation pour acquise sinon vous finirez par vous ennuyer.”

Ignorer l’importance de la vie sexuelle dans le couple

Enfin, la dernière erreur à éviter selon l’experte a trait à la vie sexuelle. Si la dimension sexuelle n’est pas indispensable à une relation de couple, elle conserve un rôle crucial et nécessite une attention particulière. Cheryl Fraser souligne que 30% des couples en relation de long terme connaissent une diminution significative de leur vie intime. Selon elle, maintenir le désir vivant est une condition clé pour entretenir la flamme.

Pour parvenir à une relation de couple saine, équilibrée et durable, ces trois points doivent être scrupuleusement évités. N’hésitez pas à faire appel à un thérapeute de couple dans les moments critiques pour éclaircir certains aspects et permettre à votre amour de perdurer. Les clés sont désormais entre vos mains. Est-ce que vous êtes préparé à faire le nécessaire pour éviter ces erreurs dans votre relation ?