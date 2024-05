Le secret inattendu : ce qui pousse vraiment un homme à ne plus aimer sa femme

Le romantisme éternel est un mythe : des hommes révèlent les raisons qui les poussent à ne plus aimer leur femme.

Les relations amoureuses évoluent au fil du temps et il est crucial de les entretenir. Pourtant, certaines réalités brutales peuvent mettre fin à l’amour dans un couple. En consultation auprès de la sexologue Tracey Cox, des hommes se sont livrés sans filtre sur les raisons de la fin de leur désir pour leurs partenaires.

Une relation qui requiert des efforts constants

Contrairement aux contes de fées, l’amour n’est jamais acquis. Une relation amoureuse nécessite des soins constants et une attention continue. Le temps et les circonstances peuvent affaiblir la passion, ce qui nécessite de maintenir des efforts pour conserver cette flamme allumée. Selon Tracey Cox, sexologue et thérapeute de couple, ces soins ne sont pas toujours assurés, ce qui mène les hommes à perdre leur désir pour leur conjointe.

Les confessions brutales des hommes

Consultée par le Dailymail, Tracey Cox partage les témoignages parfois crus de ses patients masculins. À la question « Pouvez-vous identifier le moment où le désir de votre partenaire est mort ? », les réponses, bien que variées, révèlent des motifs récurrents.

– « Lorsqu’elle a pris du poids au point que je n’avais plus de désir pour elle. »

– « Quand j’ai compris qu’elle n’aimait pas mon sexe. »

– « Quand elle a cessé de prendre soin de son apparence : vêtements amples, cheveux courts, plus de maquillage. Ça me met mal à l’aise en public. »

– « Quand elle a commencé à être rabaissante, notamment dans notre intimité. »

– « Quand notre vie sexuelle est devenue monotone, sans aucune excitation ni nouveauté. »

– « Quand elle a ramené un chien à la maison. Son attention s’est fixée sur l’animal, qui en plus restait dans notre chambre, compliquant nos moments d’intimité. »

Ces confessions mettent en lumière des aspects variés mais communs dans les relations de couple, des aspects apparemment superficiels mais fondamentaux pour une partie de la population masculine.

Le passage du désir spontané au désir réactif

Tracey Cox analyse cette diminution du désir par l’idée du passage du désir « spontané » au désir « réactif ». Au fil du temps et des habitudes, des ‘choses sexy’ doivent provoquer le désir qui, autrement, ne survient plus naturellement. Ce passage nécessite une adaptation de la part des deux partenaires avec des actions réfléchies pour raviver la flamme.

Recréer l’intimité et le désir

Garder le contact physique et émotionnel est crucial. Quelques gestes simples peuvent faire la différence : une caresse le matin, des câlins réguliers, des mots doux susurrés. Ils peuvent raviver la connexion intime souvent perdue avec le temps.

« La communication est essentielle. Parlez avec tact et sensibilité de ce dont vous avez besoin pour raviver la flamme sexuelle, » conseille Tracey Cox.

S’accorder du temps de qualité ensemble, discuter de ses sentiments et émotions, et prendre soin de soi sont des conseils précieux. Tracey Cox ajoute : « Plus vous vous montrez intéressés par la vie, plus vous deviendrez intéressants aux yeux de votre partenaire. La stimulation intellectuelle et physique doit venir de tous les aspects du quotidien. »

Les fantasmes comme outil de renouveau

Se permettre de fantasmer sur d’autres personnes, tout en ayant des relations sexuelles avec son partenaire de longue date, peut aussi être une méthode saine de renouvellement. Ce processus permet de créer de la nouveauté sans nuire à la relation, comme le souligne Tracey Cox : « Faites-vous plaisir sans culpabilité. »

Les attentes non exprimées

Les attentes non exprimées peuvent parfois être à l’origine de cette déconnexion. Nombreux sont les hommes qui détiennent des besoins, des désirs ou des frustrations qu’ils n’expriment jamais par peur de provoquer des conflits. La sexologue insiste sur l’importance d’une communication ouverte et honnête : dire ce qui ne va pas, proposer des solutions et surtout écouter l’autre.

Face à ces nombreuses raisons qui peuvent mener à une rupture du désir, que peuvent faire les couples pour maintenir cette flamme vivante ? Il s’agit d’une question complexe à laquelle il n’existe pas de réponse unique. Les couples doivent réfléchir ensemble aux moyens de nourrir et de cultiver leur amour, de manière à surmonter les obstacles qui pourraient survenir. Quelles stratégies adopteriez-vous pour prévenir ces écueils ?