L’ex-CEO de Tinder dévoile l’outil ultime pour sauver vos relations : vous n’allez pas y croire

Renate Nyborg, ancienne CEO de Tinder, révolutionne les relations humaines avec Meeno, une IA pour améliorer nos interactions amoureuses, amicales et professionnelles.

Meeno : Une révolution dans l’accompagnement relationnel

Renate Nyborg, ancienne CEO de Tinder, a récemment lancé Meeno, une application innovante basée sur l’intelligence artificielle. Son objectif ? Offrir des solutions concrètes pour résoudre les problèmes relationnels, qu’ils soient amoureux, amicaux ou professionnels. Selon Nyborg, « on passe trop de temps à chercher de nouvelles rencontres au détriment de nos relations existantes ». L’idée de Meeno, née après ses deux ans à la tête de Tinder, matérialise cette réflexion.

Lancée en janvier 2023 dans plusieurs pays comme les Pays-Bas, l’Australie, la Nouvelle-Zélande et diverses nations scandinaves, Meeno est conçue pour nous aider à rétablir le contact avec des amis perdus de vue, résoudre des conflits professionnels ou améliorer la communication au sein des couples.

Un parcours atypique et une passion pour la technologie

Renate Nyborg, 38 ans, a un parcours qui traduit sa passion pour la technologie et les relations humaines. Issue d’une famille multiculturelle avec un père norvégien et une mère néerlandaise, elle a dû développer des compétences de médiatrice dès son jeune âge. Passionnée par la tech depuis l’adolescence, elle achetait des téléphones non pas pour les utiliser, mais pour étudier leurs logiciels. Cependant, elle choisit des études de philosophie à Cambridge plutôt que de se diriger vers l’ingénierie.

Sa carrière débute dans un cabinet de chasse de têtes spécialisé dans la finance, afin de pouvoir s’acheter rapidement un MacBook. Malgré les scepticismes à l’égard de sa capacité à percer dans la tech sans diplôme en informatique, elle parvient à s’imposer dans l’industrie. Après une série de postes prestigieux, dont responsable commerciale de l’App Store chez Apple et directrice générale de Headspace, elle rejoint Tinder en 2020 et en prend la direction l’année suivante.

Une IA pour bâtir des relations durables

Après son départ de Tinder en raison de résultats financiers décevants, Nyborg ressent le besoin de revenir à l’entrepreneuriat. Constatant l’impact de la pandémie sur la santé mentale des jeunes, elle décide de proposer une offre nouvelle et différenciée dans un marché déjà saturé d’applications de rencontres. Contrairement aux plateformes de méditation comme Headspace, ou à celles connectant avec des professionnels comme Teale, Meeno se veut unique.

Utilisant l’IA générative, Meeno n’est pas là pour faciliter de nouvelles rencontres ni pour remplacer un ami imaginaire. Selon Nyborg, Meeno sert de « remède à la solitude » en aidant ses utilisateurs à reconstruire des relations solides dans la vie réelle et à résoudre des problèmes relationnels variés. L’application s’inscrit donc dans une perspective de bien-être relationnel et non uniquement de connexion sociale.

Les premières expériences avec Meeno

Meeno se distingue par sa capacité à offrir des réponses personnalisées et bienveillantes. Par exemple, lorsque l’IA détecte une mention liée au travail, elle ajuste ses réponses en fonction d’informations précédemment partagées, comme des éléments concernant la vie de couple. Tout cela contribue à une expérience utilisateur personnalisée et apaisante.

Le but de Meeno est d’aider ses utilisateurs à « trouver les réponses en eux-mêmes » tout en offrant des conseils pratiques issus de recommandations de professionnels de la santé mentale. Lorsque des signes de détresse sont détectés, l’IA conseille de consulter un thérapeute, assurant ainsi que son aide ne substitue pas un suivi médical approprié.

Un projet prometteur

Malgré le lancement récent et la phase de test actuelle, Meeno a déjà réussi à convaincre plusieurs investisseurs clés, levant près de 4,9 millions de dollars selon le « Financial Times ». Ces fonds proviennent en partie du fonds de capital-risque américain Sequoia Capital, connu pour ses investissements dans des géants tels qu’Apple, Instagram et Google.

Les utilisateurs de Meeno appartiennent majoritairement à la génération Y et Z, ce qui est significatif dans un contexte où les hommes sont généralement moins enclins à consulter des thérapeutes que les femmes.

Alors que le chiffre d’affaires de Meeno ne se matérialisera qu’après la phase de test, la confiance des investisseurs et l’attrait des premières générations d’utilisateurs suggèrent un potentiel de croissance considérable.

L’IA peut-elle vraiment devenir le fil conducteur de relations humaines plus harmonieuses ? Nyborg semble prête à relever ce défi. Quelles implications cela aurait-il sur notre manière d’interagir à l’avenir ?