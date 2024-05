Dégustation insolite : un restaurant invente des plats à partir de cigales pour un événement phénoménal

Déferlement imminent de milliards de cigales dissimulées depuis plus de 200 ans. À La Nouvelle-Orléans, un musée tire parti de cette invasion sonore en introduisant ces insectes dans son menu culinaire.

Une entreprise novatrice saisit une opportunité unique

Traditionnellement, la cigale est plus associée à son chant caractéristique qu’à sa potentielle valeur alimentaire. Cependant, l’Insectarium Audubon, situé en plein cœur du pittoresque French Quarter de La Nouvelle-Orléans, prend le contre-pied de cette conception habituelle. En effet, cette fameuse institution zoologique, déjà réputée pour ses friandises à base d’insectes servies à son café adjacent, le Bug Appétit, va plus loin. Avec l’émergence historique des essaims XIII et XIX cet été, c’est une opportunité inouïe pour enrichir son offre culinaire avec quelques plats spéciaux à base de cigales.

De nouveaux mets inédits

Zack Lemann, conservateur des collections animales de ce lieu hors du commun, a imaginé des plats à base de cigales pour le Bug Appétit, nous apprend The Associated Press. Il propose par exemple une salade garnie de pomme, amandes et cigales rôties, assaisonnée d’une vinaigrette aux myrtilles. Voilà de quoi stimuler les papilles des adeptes de la nouvelle cuisine. Le public pourra également savourer des nymphes de cigales frites avec un mélange de moutarde et de sauce soja.

La consommation d’insectes : une pratique internationale

Si cette pratique culinaire peut paraître inhabituelle pour certains, la consommation d’insectes n’est pas une nouveauté sur le plan international et Zack Lemann a tenu à souligner ce point auprès de l’AP. Bien que la Louisiane du Sud-Est ne figure pas sur la carte des cigales de cette année, Lemann fait tout son possible pour obtenir légalement des cigales d’autres régions des États-Unis. Il déclare : « Étant donné l’attention nationale portée sur les cigales périodiques, je suis convaincu que nous recevrons des demandes de clients, locaux ou venant d’ailleurs à La Nouvelle-Orléans. »

Un mets riche en protéines ?

Les insectes peuvent surprendre par leur apport nutritionnel, en particulier leur richesse en protéines. Avant de rejeter cette idée, il peut être intéressant de laisser sa curiosité l’emporter et de tenter l’expérience. La prochaine sortie de ses milliards de cigales représente donc une opportunité unique pour lier dégustation originale et apport nutritionnel intéressant.