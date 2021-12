La ville d’Amsterdam n’est pas seulement connue pour être la capitale des Pays-Bas. Elle est aussi une marque de bière qui connaît un grand succès depuis plus de vingt trois ans. Depuis la création de la marque, Amsterdam a développé quatre gammes de bières, dont la Bière Maximator.

La dernière en date est la nouvelle bière Liberator. Elle a été lancée cette année et est considérée comme la plus sauvage de la gamme. Les produits conçus par cette marque sont réputés pour être des bières avec du caractère. Chaque gamme a sa propre intensité. Et ces bières ont une identité unique en raison des ingrédients naturels utilisés.

La toute nouvelle Bière Amsterdam Navigator

Les bières sont l’une des boissons les plus consommées dans le monde. Et il existe sur le marché de nombreuses marques disponibles. Et pourtant, Amsterdam se démarque grâce à sa capacité à proposer des bières au goût unique. Si la première Bière Amsterdam Navigator a été marquée par son goût puissant et onctueux, la dernière baptisée Liberator se caractérise par sa douceur à l’état brut.

Et pour chaque nouvelle bière, la marque a aussi travaillé sur le packaging, car cette dernière bière au ton gris se démarque par son élégance et sa sobriété.

Un spiritueux malté originaire du Grand Ouest Américain

Lors de la conception de cette nouvelle bière, Amsterdam a voulu y ajouter une touche de douceur. Cette bière est unique par sa mousse épaisse, de couleur crème et ses reflets orangés. Si la gamme Amsterdam Detonator nous transporte dans les Caraïbes, cette bière met à l’honneur l’Ouest américain.

De même que les autres bières, Amsterdam Liberator est également brassé aux Pays-Bas. Cette marque est présente dans plus de 20 pays dans le monde et propose des bières en format boîte de 50 cl.

Mention sanitaire « L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION »