Phish à Las Vegas : une immersion prometteuse au Sphere pour les fans impatients

Le groupe de jam légendaire, Phish, s’apprête à envahir la ville de Las Vegas pour une série de quatre concerts mémorables, promettant aux fans des performances inédites et des surprises inégalées à partir du 18 avril.

Une expérience incomparable

Phish, connu pour son littéralement hallucinant mélange de rock, jazz et funk, prévoit une série de spectacles d’une ampleur sans précédent au Las Vegas Sphere, avec son écran LED de 160 000 pieds carrés constituera une toile de fond impressionnante. Alors que les détails de ces performances sont gardés secrets, le groupe cherche à offrir à ses fans une expérience musicale magiquement unique, sans répétition de set-list à travers les quatre concerts.

Le mot du leader de Phish

« À Vegas, beaucoup d’anciens groupes viennent pour rejouer leurs vieux albums et amasser de l’argent dans le crépuscule de leur carrière », a déclaré Trey Anastasio, leader de Phish dans un profil récent du Washington Post. « Ce n’est pas ce qui nous intéresse. » Le groupe prévoit d’interpréter 80 chansons différentes au cours des quatre représentations, y compris de nouvelles chansons de leur futur album « Evolve », qui ne sortira officiellement qu’en juillet.

Une collaboration créative

Abigail Rosen Holmes, co-directrice créative de Phish qui a travaillé aux côtés d’artistes tels que Roger Waters, Peter Gabriel et Miley Cyrus, s’est vu confier la tâche de trouver un thème central pour relier les quatre concerts. Cependant, ni elle ni Anastasio ne sont disposés à révéler ce qu’est exactement ce thème.

Une approche différente des concerts

Contrairement aux résidents précédents du Sphere, comme U2, qui ont projeté de grandes images de Bono et The Edge sur le gigantesque écran LED, Phish optera pour une utilisation différente de la technologie pour créer une expérience unique et inédite. « Ça convenait à Bono parce qu’il est ce genre de star », explique Anastasio. « Mais ce n’est pas moi, ni Phish. Nous n’allons pas prendre cette direction. »

Chaque soir, à partir du 18 avril, les fans peuvent donc s’attendre à une performance qui défie les attentes et met en valeur le talent authentique et l’esprit d’innovation constants de Phish. Les spectacles se poursuivront jusqu’au 21 avril, promettant quatre nuits magiques de musique à l’état brut pour les admirateurs de Phish.