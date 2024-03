Les parcours de montagnes russes économiques : les parcs d’attractions adoptent la tarification dynamique à la Uber

Legoland, donc le concept repose sur les incontournables briques Lego, innove en matière de tarification en optant pour une stratégie dynamique. En somme, le coût des billets d’entrée fluctuera désormais selon la demande, avec des pics saisonniers et hebdomadaires plus onéreux que les périodes creuses.

Une solution pour gérer l’afflux de visiteurs

Face à l’affluence grandissante dans ses parcs, Legoland a décidé d’adopter une mesure de régulation novatrice, la tarification dynamique. Cette stratégie vise à gérer le tourbillon de visiteurs et à minimiser les files d’attente souvent interminables devant les attractions. L’objectif de Legoland est double : à la fois d’améliorer l’expérience des visiteurs en optimisant la répartition des flux touristiques, et aussi de maximiser ses revenus.

Une tarification avantageuse pour les planificateurs

Avec cette nouvelle grille tarifaire, Legoland offre également une opportunité à ceux qui prévoient leur visite à l’avance. Grâce à l’achat en ligne, ces visiteurs pourront sélectionner les jours moins affluents et ainsi bénéficier de tarifs plus abordables. Une initiative qui pourrait faire école dans l’industrie des loisirs.

Billetterie en ligne pour une commodité accrue

Facilité par l’Internet, l’achat de billets en ligne promet une expérience utilisateur plus confortable. Le visiteur peut non seulement choisir sa date en fonction du tarif affiché, mais aussi éviter les longues files d’attente aux guichets du parc.

Une nouvelle tarification dès le mois prochain

L’introduction de cette politique tarifaire nouvelle génération prendra effet le mois prochain. Les visiteurs pourront dès lors acheter des billets à des tarifs plus compétitifs pour les jours de faible fréquentation. En affinant ainsi sa politique tarifaire, Legoland espère d’une part améliorer l’expérience des visiteurs en proposant un flux touristique plus harmonieux, et d’autre part d’optimiser ses recettes.

La tarification dynamique, un modèle déjà éprouvé dans l’industrie aérienne, fait ainsi une entrée remarquée dans le monde des parcs d’attractions. Cette démarche stratégique de Legoland pourrait bien inspirer l’industrie du divertissement à suivre le même chemin, mêlant optimisation de l’expérience client et maximisation des profits.