On aimerait tous faire le tour du monde, mais les moyens ne permettent pas toujours de se lancer dans pareille entreprise. Cependant, quelques astuces permettent de payer moins cher ses billets d’avion. De quoi entrevoir notamment un tour d’Europe, en attendant le tour du monde. Voici nos 5 astuces pour réduire stictu sensu le prix de vos billets d’avion !

#1. Programmer les alertes prix bas

Plus d’une vingtaine de sites Web ou d’entreprises permettent désormais de monitorer les prix des billets d’avion. Afin de toujours être informé des bons plans et autres promotions, nous vous recommandons du coup d’opter pour l’une de ces applications, tout en en activant les alertes et notifications.

Cette astuce est assez intéressante dans la mesure où à chaque baisse de prix vous serez informé par SMS, notification ou même par e-mail.

#2. Optez pour des dates flexibles

Pour payer toujours moins cher, il faut être très flexible en ce qui concerne les dates. Car en général les prix les plus bas sont proposés sur des relations ou navettes disposant du plus faible taux de remplissage.

Du coup, afin d’éviter de faire voler un avion à vide ou sans le quorum atteint les compagnies bradent les billets invendus. Seulement, les dates peuvent ne pas coïncider avec celles que vous aurez choisi de prime abord. Soyez flexible et tout ira pour le mieux.

#3. Optez pour des vols hors-saison

En général les saisons les plus animées côté voyages par avion sont les périodes de fête. De la jeunesse, de la Toussaint, les fêtes de Pâques et surtout les fêtes de Noël. Du coup, évitez absolument ces périodes pour voyager si vous souhaitez obtenir les prix les plus bas en avion.

#4. Achetez vos billets à l’avance

Plus la date de votre voyage est proche, plus le billet y relatif est coûteux. Du coup, préférez acheter le billet d’avion d’un voyage prévu en juin au plus tard vers le mois de mars afin d’être sûr de bénéficier des meilleurs prix. Soit un intervalle de 40 à 80 jours.

#5. Pensez low-cost

Si vous comptez voyager en VIP ou première classe, oubliez les prix bas. Car prix bas en avion = low cost. Et qui dit low-cost dit forcément voyages légers, parfois avec le strict minimum et pas de voyages en soute.