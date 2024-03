Un regard dans les coulisses : Hugh Jackman dévoile son entraînement pour ‘Deadpool & Wolverine’

Il incarne avec brio les super-héros les plus emblématiques du grand écran, mais le cheminement de Hugh Jackman pour incarner Wolverine et Deadpool est tout autant héroïque. Dans une révélation récente, l’acteur australien a partagé les coulisses de son entraînement méticuleux et de son régime alimentaire, soulignant l’importance d’avoir une discipline rigoureuse, de la persévérance et du besoin de se fixer des objectifs clairs pour atteindre les résultats souhaités.

Le régime alimentaire

Incarner des super-héros demande une discipline alimentaire sans faille, et Jackman ne fait pas exception à la règle. L’acteur s’est mué en Wolverine en observant un régime spécifique. Il a dû augmenter son apport calorique, principalement via les protéines, tout en maîtrisant sa consommation de glucides et de lipides. L’important, a-t-il souligné, n’était pas seulement de manger pour prendre du poids, mais de s’alimenter intelligemment pour développer du muscle de qualité.

L’entraînement physique

Le volet physique de l’entraînement de Hugh Jackman pour ces rôles n’a pas non plus été pris à la légère. L’australien a suivi une routine d’entraînement rigoureuse combinant musculation, cardio et entraînement d’agilité. Basée sur une multitude d’exercices différents, la routine de l’acteur a été conçue pour développer sa force, augmenter sa masse musculaire, mais aussi améliorer sa résistance et son agilité, éléments indispensables pour incarner des personnages aussi physiques et acrobatiques.

Le mental dans le jeu

Au-delà de l’aspect physique et alimentaire, l’acteur a également insisté sur le fait que l’état d’esprit jouait un rôle crucial dans la réussite de son entraînement. Jackman a souligné à maintes reprises que la discipline et la persévérance étaient essentielles pour rester motivé et garder le cap sur les objectifs fixés. Il a mis l’accent sur la nécessité de rester motivé, non seulement pour rester assidu à son entraînement et à son régime, mais aussi pour faire face aux inévitables moments de doute et aux difficultés rencontrées en cours de route.

L’entraînement rigoureux de Hugh Jackman montre que derrière chaque super-héros, se cache une personne réelle qui a dû travailler dur pour atteindre un niveau physique digne de ces personnages mythiques. C’est un rappel édifiant que, tout comme leurs homologues de la bande dessinée, nos super-héros du grand écran ont eux aussi dû relever des défis et surmonter de nombreuses épreuves pour réaliser de grandes choses.