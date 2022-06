Conception et fonctionnalités:

Tout comme le modèle 34 « , le mateview gt 27 est planifié de manière minimaliste et évite de répondre à l’esthétique » centrée sur le joueur « . À cet égard, à cet égard, il n’y a aucune couleur criarde, aucune coupe tendue ou autre RVB bling-bling sur le moniteur Le simple « pop » de la conception optique est le cercle fluide à l’arrière – ce n’est pas spéculaire ou quelque chose comme ça donne simplement une belle pause par rapport au ton principalement unicolore du moniteur.

Le design général est incisif entre les 2 modèles, à l’exception de l’édition 27 », où les haut-parleurs à chargement frontal sont dépouillés pour une base en acier solide. Le support formé est inoffensif et semble résistant ; il prend une place sur le visage au lieu des côtés, ce qui peut être déconcertant.

Performance:

Le panneau Huawei mateview 27″ VA offre une résolution de 1440p à un taux de rafraîchissement fluide de 165 Hz et fonctionne de la même manière pour différents panneaux VA à cet endroit. Il fait face à la procréation d’environ 120 % de la zone de couleur sRGB (à un spectre visible de 8 bits). ) et 90 % de la place DCI-P3, ce qui signifie que vous obtiendrez des couleurs exactes sans, pour la plupart, jouer avec les paramètres.

Nous disons « en grande partie » car l’affichage de l’écran a du mal à produire précisément quelques couleurs. Tout ce qui a beaucoup de tons rouge sang, bleu et jaune sera un peu plus percutant et plus brillant que les couleurs et entraînera une perte de détails. Par exemple, sur Disney + Welcome to Earth Episode 3, le t-shirt rouge de Will Smith est entièrement éteint et ressemble à une tache rouge informe au lieu d’un peu de vêtement.

Nous vous conseillons d’utiliser le sRGB prédéterminé pour atténuer cela, ce qui ajoute la gamme de couleurs à un niveau beaucoup plus agréable pour les yeux. Vous devrez faire face aux couleurs pontificales si vous adorez utiliser le mode HDR, qui vous éloigne du contrepoint et des paramètres de couleur. La seule façon d’adapter les couleurs serait de sauter dans la carte de contrôle de votre carte graphique, qui est loin d’être parfaite et pourrait être maladroite à utiliser.

Vous pouvez l’acheter si…

Si vous voulez un moniteur de jeu élégant:

Le MateView GT a un design explosif et a l’air avancé sans aucune palette de couleurs criardes ni conceptions très tendues. Si vous souhaitez quelque chose qui a l’air gracieux sur votre bureau, ce moniteur vaut une expression.

Si vous souhaitez un moniteur 1440p/165hz pour des jeux accessibles:

La capacité 1440p/165Hz du moniteur est fantastique pour les jeux accessibles, et il est également assez rapide pour quelques jeux compétitifs. La compatibilité effacée AMD FreeSync/NVIDIA G-Sync ajoute à une expérience de jeu fluide.

Si vous êtes un joueur, vous devriez acheter Huawei Mateview GT pour un jeu facile et sans effort.