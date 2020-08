Alors qu’il était normalement sensé être présenté en mai dernier, le Pixel 4a de Google se sera fait attendre trois mois supplémentaires, puisque ce n’est qu’hier 3 août que Google a daigné le dévoiler au grand public. A qui s’adresse ce smartphone et à quel tarif ? Quels sont les arguments qu’il propose et surtout, tient-il les promesses faites ? Avant de répondre prochainement à ces questions, voici d’ores et déjà notre prise en main de la bête, l’un des smartphones les plus attendus de l’année.

Google Pixel 4a : le maître-mot est simple et minimaliste

C’est un concours de simplicité qu’a livré Google sur son Pixel 4a. En effet, le smartphone est assez classique. Dos en plastique dur finition mat, capteur d’empreintes digitales logé dans au centre sur le tiers supérieur du dos…

Module photo carré mais beaucoup plus petit que sur les Pixel 4a. En fait, le seul risque en matière de design, pris par Google n’est autre que le poinçon en façade, qui loge l’appareil photo à selfies.

Google Pixel 4a : quoi de beau sur la fiche technique ?

Dimensions : 144 x 69.4 x 8.2 mm

144 x 69.4 x 8.2 mm Poids : 143 g

143 g Processeur : Qualcomm SDM730 Snapdragon 730 gravé en 8 nm Octa-core (2×2.2 GHz Kryo 470 Gold & 6×1.8 GHz Kryo 470 Silver)

Qualcomm SDM730 Snapdragon 730 gravé en 8 nm Octa-core (2×2.2 GHz Kryo 470 Gold & 6×1.8 GHz Kryo 470 Silver) GPU : puce intégrée Adreno 618

puce intégrée Adreno 618 RAM et stockage : 6 Go de mémoire vive + 128/256 Go de stockage non extensible

6 Go de mémoire vive + 128/256 Go de stockage non extensible Ecran : dalle AMOLED de 5,81 pouces au format 19.5 : 9 et définie en 2 340 x 1 080 pixels protégée par du verre Corning Gorilla Glass 3 et dotée d’une fréquence de rafraîchissement de 60 Hz et la compatibilité HDR

Batterie : 3 140 mAh + fonction de recharge rapide jusqu’à 18 W (100 % en 90 minutes)

3 140 mAh + fonction de recharge rapide jusqu’à 18 W (100 % en 90 minutes) Capteur photo principal : unique capteur photo de 12,2 millions de pixels + Auto-HDR et Flash LED omnidirectionnel +

unique capteur photo de 12,2 millions de pixels + Auto-HDR et Flash LED omnidirectionnel + Capteur photo secondaire (selfies) : unique capteur photo de 8 millions de pixels

unique capteur photo de 8 millions de pixels Connectivité : Dual-SIM, 5G (modèle prévu pour octobre 2020), 4G LTE, /4G, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.0, USB-C, NFC, GPS, Galileo, GLONASS, port USB Type-C 3.1

Dual-SIM, 5G (modèle prévu pour octobre 2020), 4G LTE, /4G, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.0, USB-C, NFC, GPS, Galileo, GLONASS, port USB Type-C 3.1 Sécurité : capteur d’empreintes digitales au dos de l’appareil + reconnaissance faciale 3D

capteur d’empreintes digitales au dos de l’appareil + reconnaissance faciale 3D Système : Android 10 version pure

Android 10 version pure Prix : 350 euros