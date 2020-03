Beats l’a sortie l’année dernière avec Powerbeats Pro, se perçant rapidement au sommet du champ bondé des écouteurs sans fil. Avec un design raffiné et un nouveau matériel interne pour un meilleur son, Beats a tout mis dans ce dispositif. Mais qu’en est-il de ceux qui ne voulaient pas d’une véritable expérience sans fil ? Eh bien, ils étaient coincés avec les écouteurs Powerbeats 3, qui n’avaient pas été rafraîchis depuis 2016.

Beats a annoncé la sortie des Powerbeats récemment, avec le même design et une performance similaire aux Powerbeats Pro. Toutefois, il offre une meilleure autonomie et intègre un fil stabilisateur pour une utilisation optimale. Concernant le prix, il est beaucoup plus abordable et proposé à 149,95 euros.

Une meilleure expérience d’utilisation

Les crochets d’oreille sont un peu plus minces que ceux proposés sur les Powerbeats 3. Les écouteurs s’intègrent bien dans vos oreilles. Le cordon ajoute un tout petit peu plus de poids par rapport au Powerbeats Pro.

En termes d’autonomie, vous serez entièrement satisfait, car ces écouteurs peuvent être utilisés durant 15 heures en charge complète. De plus, avec seulement 5 minutes de recharge, vous pourrez bénéficier d’une heure d’écoute grâce à la technologie Fast Fuel.

Du son et de la connectivité

Vous n’allez pas constaté de craquement ou de bruit en élevant le volume au maximum. De plus, les pistes se sont révélées claires à des volumes plus élevés. La basse est assez percutante, mais pas d’une manière trop agressive.

Contrairement au Powerbeats Pro, ce modèle ne commencer pas à diffuser lui-même une connexion Bluetooth. C’est un peu plus manuel, mais pour ceux de l’écosystème Apple, il y a de bonnes nouvelles car le chipset Apple H1 est à bord. Il permet un appariement rapide avec les appareils Apple, des commandes mains libres « Hey Siri » et une connexion Bluetooth avec n’importe quel terminal.