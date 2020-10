Hier en marge de son événement inédit Google a dévoilé pour la première fois le Pixel 5. Ce smartphone se destine à un positionnement haut de gamme. Mais dispose d’un prix milieu de gamme.

Google Pixel 5 : seul au monde

Vous vous attendiez à voir un Pixel 5 et un 5 XL ? Rebelote ! Google a décidé de ne lancer désormais qu’un seul smartphone haut de gamme par an désormais. Il faut dire que les ventes de ses Pixel ne suivent pas et du coup il faut réduire la production tout en baissant les prix pour vendre.

Ce qu’à fait Google puisque son Pixel 5 est affiché à seulement 629 euros et pas un de plus. Dans sa configuration de base du moins.

Google Pixel 5 : une bécane qui ne manque pas d’air

Les amateurs de configurations musclées seront déçus d’apprendre que ce Pixel 5 ne dispose que d’un processeur milieu de gamme. Il est certes véloces pour accomplir avec maestria les tâches quotidiennes, mais aura du mal à tenir la distance face à un A14 Bionic à venir de l’iPhone 12.

Dimensions : 144.7 x 70.4 x 8 mm

144.7 x 70.4 x 8 mm Poids : 151 g

151 g Processeur : Qualcomm SDM765 Snapdragon 765G gravé en 7 nm – Octa-core (1×2.4 GHz Kryo 475 Prime & 1×2.2 GHz Kryo 475 Gold & 6×1.8 GHz Kryo 475 Silver)

Qualcomm SDM765 Snapdragon 765G gravé en 7 nm – Octa-core (1×2.4 GHz Kryo 475 Prime & 1×2.2 GHz Kryo 475 Gold & 6×1.8 GHz Kryo 475 Silver) GPU : puce graphique intégrée Adreno 620

puce graphique intégrée Adreno 620 RAM et stockage : 8 Go de mémoire vive + 128 Go de stockage non extensible

8 Go de mémoire vive + 128 Go de stockage non extensible Ecran : dalle OLED de 6 pouces au format 19.5 : 9 et définie en 2 340 x 1 080 pixels protégée par du verre Corning Gorilla Glass 6 et doté d’une fréquence de rafraîchissement de 60 Hz et la compatibilité HDR10+ / Technologie Always-on display

Batterie : 4 080 mAh + fonction de recharge rapide jusqu’à 18W + fonction de recharge sans-fil rapide de 15W + fonction de recharge inversée de 4.5W

4 080 mAh + fonction de recharge rapide jusqu’à 18W + fonction de recharge sans-fil rapide de 15W + fonction de recharge inversée de 4.5W Capteur photo principal : double capteur photo de 12 ( f/1.7, 27mm grand-angle) + 16 (f/2.2, 107° – ultra-grand-angle) millions de pixels + HDR et Flash LED omnidirectionnel + Panorama

double capteur photo de 12 ( f/1.7, 27mm grand-angle) + 16 (f/2.2, 107° – ultra-grand-angle) millions de pixels + HDR et Flash LED omnidirectionnel + Panorama Capteur photo secondaire (selfies) : unique capteur photo de 8 millions de pixels

unique capteur photo de 8 millions de pixels Connectivité : Dual-SIM (nanoSIM + eSIM), 5G, 4G LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.0, USB-C, NFC, GPS, Galileo, GLONASS, port USB Type-C 3.1

Dual-SIM (nanoSIM + eSIM), 5G, 4G LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.0, USB-C, NFC, GPS, Galileo, GLONASS, port USB Type-C 3.1 Sécurité : capteur d’empreintes digitales au dos de l’appareil + reconnaissance faciale 3D via Face Unlock

capteur d’empreintes digitales au dos de l’appareil + reconnaissance faciale 3D via Face Unlock Système : Android 11 Stock sans aucune surcouche logicielle

Android 11 Stock sans aucune surcouche logicielle Couleurs : Just Black (noir de jais), Sorta Sage (vert nacré)

Just Black (noir de jais), Sorta Sage (vert nacré) Prix : 629 euros

Source : TechGuru