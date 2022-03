Casio continue encore sa croissance sur le marché des montres connéctées. Leader du marché français des montres high-tech, Casio vient de lancer sur le marché la Smart Outdoor Watch WSD-F20 sous Android Wear 2.0. On a attendu cette sortie de ce bijou de technologie depuis sa présentation surprise au CES Las Vegas 2017 en janvier .

Des spécificités intéressantes

On n’a pas vu beaucoup de montres connectées au CES de Las Vegas. Mais Casio y a fait une démonstration de son nouveau bijou. Visuellement, la Smart Outdoor Watch WSD-F20 se distingue par sa forte résistance et sa solidité. Chocs, vibrations et températures extrêmes ne sauront faiblir ce modèle. Cette montre a en effet été créé selon la norme militaire MIL-STD-810, d’où ces caractéristiques d’un vrai combattant. En outre, elle est waterproof jusqu’à 50 mètres.

A noter également sur le Smart Outdoor Watch WSD-F20, une autonomie très grande grâce à son écran LCD double couche. L’un est en couleur tandis que l’autre en monochrome.

Casio Smart Outdoor Watch: accessoire pour sportifs

Les sportifs vont se raffoler de cette nouveauté high-tech de Casio. Car en plus d’être très résistante, la Smart Outdoor Watch WSD-F20 inclut de nombreuses fonctionnalités, de nombreux capteurs. Ces fonctionnalités sont compatibles avec chaque activité en plein air que vous pouvez pratiquer.

Boussole, podomètre, gyroscope, baromètre et accéléromètre, Casio y a également incorporé un détecteur de luminosité, une puce GPS et un système de cartographie téléchargé préalablement qui n’était pas présent dans la première version de la Smart Outdoor Watch.

Le bémol est qu’elle ne se dispose pas de capteur de rythme cardiaque. Il y a également Android Wear 2.0 qui n’est pas une version finale.

Par ailleurs, des applications sportives sont déjà intégrées dans la Smart Outdoor Watch WSD-F20. Il y a ViewRanger GPS qui facilitera la navigation et Runkeeper. Elles vous permettent de suivre vos activités de fitness en plein air.

Casio, près de 50 ans de complicité

Si les nouvelles montres connectées de la marque Japonaise Casio connaissent un grand succès, ses modèles plus anciens restent néanmoins très populaires. En effet, la marque nipponne habille les poignets des hommes depuis près de 50 ans.

La G-Shock, point de départ de l’histoire des montres Casio

Après quelques déconvenues dans le monde de la calculatrice électronique, la maison Casio se diversifie et se lance dans la fabrication de montres à écran digital. L’affichage du jour et de la date est en soi, une petite révolution. Forte de ce succès, la marque Casio va mettre sur le marché une montre qui va définitivement l’ancrer dans le monde de l’horlogerie de qualité, la G-Shock. Né en 1983, ce modèle ne cessera d’évoluer, sans pour autant se départir de son design compact anti-choc.

Loin du raffinement des montres de l’horlogerie suisse, telle que celles présentées sur ce site internet réputé, cette montre Casio offre la possibilité à tous ceux qui exercent une activité physique de porter une montre à tout moment. Les sportifs, les ouvriers ou encore les militaires vont donc adopter cette montre robuste qui résiste presque à tout.

Des montres de plus en plus raffinées et connectées

Cependant, la marque Nippone, si elle commercialise toujours le modèle G-Shock, propose désormais des modèles plus raffinés qui se rapprochent du style et de la classe des montres suisses. La gamme Edifice, notamment affiche un chronographe, ainsi que des fonctionnalités intelligentes. Vous pourrez ainsi consulter sur son cadran les fuseaux horaires, par exemple. Par ailleurs, cette montre propose un fonctionnement solaire qui lui permet d’emmagasiner le surplus d’énergie dans un accumulateur.

Enfin, la gamme Edifice propose des modèles qui peuvent se connecter à un smartphone via une application. Ils vous offrent ainsi la possibilité de bénéficier d’encore plus de fonctions selon vos besoins ou vos envies.