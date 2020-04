Les 12 meilleures marques de montres pour homme ! (3/4)

La montre est un accessoire de mode qui se porte au masculin comme au féminin. Mais surtout au masculin. Il y a quelques mois encore nous traitions des différents types de montres pour homme et vous avez été nombreux à nous remercier pour ce bref et riche topo à ce sujet. Il est désormais question dans cet article de vous faire un listing assorti d’informations capitales sur les 12 meilleures marques de montres pour homme.

#6. Ming

Avez-vous déjà entendu parler de la marque Ming ? Si tel n’est pas le cas, c’est probablement normal puisque Ming est la seule et unique marque de montres d’origine indonésienne au monde. Pour une première dans l’industrie, la marque frappe fort avec un catalogue assez riche, divers et varié.

Révélée auau GPHG 2019, le Grand Prix d’Horlogerie de Genève, Ming jouit d’excellentes références dont le très joli modèle 19.02. Pour information, Ming a fait des modèles de collection sa marque fabrique. SOn catalogue s’étoffe au fur et à mesure et il y a fort à parier que la marque connaîtra des jours heureux.

#7. Autodromo

Marque d’horlogerie basée chez l’Oncle Sam, Autodromo qui tire son inspiration dans le spirit of motoring prôné par le monde de l’automobile des années 80. L’un de ses modèles emblématiques n’est autre que le chronographe Ford GT Endurance Le Mans 2016.

#8. Visitor Watch Co.

Autre marque basée aux Etats-Unis, Visitor Watch Co. utilise une combinaison parfaite de courbes élancées et de lignes anguleuses. Avec un souci des finitions réellement rarement vu dans l’industrie :

#9. Baltic

Non, non et non, Baltic n’est pas une marque de montre scandinave ou originaire des Balkans. Elle est plus française qu’autre chose, même s’il ne s’agit pas de la marque française la plus connue.

Comme Beaubleu, l’aventure Baltic a débuté sur Kickstarter ou ses concepteurs ont réalisé la majestueuse prouesse de gagner 4 fois le budget nécessaire pour le lancement de son premier modèle.