La montre est un accessoire de mode qui se porte au masculin comme au féminin. Mais surtout au masculin. Il y a quelques mois encore nous traitions des différents types de montres pour homme et vous avez été nombreux à nous remercier pour ce bref et riche topo à ce sujet. Il est désormais question dans cet article de vous faire un listing assorti d’informations capitales sur les 12 meilleures marques de montres pour homme.

#3. About Vintage

Qui a dit que seuls les Suisses et les Français maîtrisaient l’horlogerie de luxe ? Pas les Danois en tout, cas puisque notre prochaine destination est le petit royaume qui abrite la marque About Vintage, qui fait un tabac depuis quelques mois déjà.

Les montres du danois sont confectionnés avec des matériaux modernes et jouissent d’une esthétique intemporelle.

Le fait est que la simplicité et le minimalisme des nations nordiques est poussé à son paroxysme dans une gamme de montres dont les dénominations de modèles se réfèrent à des dates importantes pour le monde de l’horlogerie : 1815, 1820, 1969. Les montres About Vintage fonctionnent grâce à des mouvements automatiques.

#4. Farer

On continue notre voyahe au Nord vers le Royaume-Uni, où sont fabriquées les montres de la marque Farer. En effet, celles-ci jouissant d’un savant et unique mélange de lignes classiques et simples assorties d’une élégante contemporaine.

Pour information les montres Farer sont conçues à Londres mais sont assemblées en Suisse. C’est donc le nec plus ultra côté horlogerie.

#5. Triwa

Le voyage scandinave se poursuit en Suède cette fois-ci. Plus précisément chez Triwa, qui propose des montres qui explorent la curiosité suédoise avec un look throwback les rendant limite parfaites pour toutes circonstances ou occasions.

Mariage, sortie casual ou boulot… les montres Triwa sauront habiller votre poignet. Et même une séance de plongée dans la mesure où il s’agit de montres waterproof.