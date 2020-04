Les 12 meilleures marques de montres pour homme ! (4/4)

La montre est un accessoire de mode qui se porte au masculin comme au féminin. Mais surtout au masculin. Il y a quelques mois encore nous traitions des différents types de montres pour homme et vous avez été nombreux à nous remercier pour ce bref et riche topo à ce sujet. Il est désormais question dans cet article de vous faire un listing assorti d’informations capitales sur les 12 meilleures marques de montres pour homme.

#10. Techné

Bien que son nom ne le laisse pas présager, Techné est une marque d’horlogerie suisse qui a fait du style artisanal sa marque de fabrique. Un style qui contraste avec les modèles habituels sortis des ateliers suisses.

Assez abordables et racées, elles adoptent un style militaire sans pour autant verser dans l’excès. Du reste Techné pourrait bien vous surprendre grâce à son tout dernier modèle qu’on vous laisse notamment découvrir en vidéo ci-dessus.

Indiquée pour les pilotes confirmés ou en herbe les montres Techné sont parfaites pour la tenue de capitaine de bord !

#11. Vostok Europe

On vous arrête tout de suite, non Vostok Europe n’est pas une marque d’horlogerie basée en Russie et à capitaux européens. Non non et non. Il s’agit tout simplement de la seule marque de montres lituanienne. Fondée en avril 2004, la marque produisait jadis des montres se servant du mouvement russe Vostok. Désormais passé au mouvement automatique, les montres Vostok Europe ont quand-même conservé leur fibre tsarienne.

Soit un fond bleu royal si cher à la dernière famille des Tsars de Russie. Les Romanov. Du reste, soyez prêts côté finances car Vostok Europe ne fait pas dans l’entrée de gamme.

#12. Junkers

Seule marque allemande de notre classement, Junkers est sans doute l’horloger d’Europe Centrale dont le style se rapproche le plus des modèles scandinaves. On vous laisse déguster tout cela en vidéo, en gardant à l’esprit que Junkers est l’une des marques les plus accessibles de ce classement. Tous ses modèles sont commercialisés à moins de 300 euros.