La montre est un accessoire indispensable dans la vie quotidienne. D’autant plus lorsque l’on est un homme, car on entend souvent dire que la montre est le seul bijou d’un homme. Mais comment choisir sa montre correctement ?

Les types de montres

Tout d’abord, il existe deux types de montres : les mécaniques et celles dites à quartz, comme les montres breitling. Ces dernières sont les plus populaires, on peut également les appeler « montres à piles » ; elles sont disponibles dans toutes les gammes de prix.

Ensuite, il faut choisir son modèle de montre. Celui-ci doit évidemment vous plaire et refléter votre personnalité. Mais il faut également faire attention à plusieurs points avant d’acheter une montre, comme :

La taille du cadran : il ne faut pas qu’il soit trop grand ou trop petit. Pour un poignet de 15 cm : une montre avec un diamètre allant jusqu’à 32 mm. Pour un poignet allant de 15 à 17 cm : une montre avec un boitier de diamètre compris entre 28 mm et 36 mm. Pour un tour de poignet compris entre 16 et 18 cm : une montre avec un diamètre se situant entre 36 et 44 mm. Pour un tour de poignet supérieur à 19 cm : des boitiers plus imposants allant de 42 mm à 50 mm.

La taille du bracelet : il faut un minimum d'un doigt entre le bracelet et votre poignet.

: il faut un minimum d’un doigt entre le bracelet et votre poignet. Le type de verre : minéral, saphir ou acrylique. Il est important de le choisir selon vos besoins personnels : Le verre minéral est très utilisé, il résiste bien aux agressions externes et protège les différents composants des ultraviolets. Le verre saphir est très dur, il résiste aux rayures. Mais attention, il se cassera plus facilement. Le verre acrylique est le plus léger et résiste vraiment bien aux chocs. Cependant, les rayures seront plus visibles.

Le type d'aiguilles: elles ne doivent pas être trop grosses. Il est préférable de les choisir classiques et non en forme de cœur ou de pique.

La qualité de votre montre

Un dernier point et non des moindres, est l’origine de la montre. Il faut privilégier les grandes marques si l’on veut conserver sa montre plusieurs années. Mais pas seulement, il est aussi conseillé de jeter un œil sur le pays de provenance. Nous vous conseillerons la France ou la Suisse pour les montres classiques, et le Japon pour les montres connectées. En outre, l’entretien de la montre est très important pour sa longévité. Il faut éviter de prendre sa douche ou de se baigner avec, au risque d’abîmer les joints et donc les composants.

Pour conclure

Finalement, la montre d’un homme est avant tout une histoire de goût personnel. Certains conseils existent concernant les couleurs du cadran ou du bracelet, mais tout dépend de votre style vestimentaire. Si vous avez l’habitude de porter des accessoires colorés, il serait bien évidemment inadapté de porter une montre classique avec un bracelet noir et un cadran blanc.