La mode est l’une des rares choses que l’on ne discute pas. Les goûts et les couleurs se discutent, mais les marques de luxe ou spécialisées dans les produits de mode pour homme, il y en a peu et celles-ci excellent dans leur domaine. Du coup, pour vous aider à y voir un peu plus clair, voici notre classement officiel des 10 marques de luxe pour être au top de la mode au masculin !

#5. Dsquared2

Fondée en 1996 à Milan par les jumeaux Dan et Dean, Dsquared2 est une marque de luxe qui propose depuis bientôt 25 ans une vaste gamme de produits de haute couture et haute facture.

Cette marque est présente dans la quasi totalité des classements des marques de luxe pour homme les plus appréciées, réputées et portées. Ce mois de mars, Dsquared2 se retrouve à la 5ème place. Une cinquième place bien méritée pour une marque devenue le label d’inspiration pour le streetwear. L’ascension de Dsquared2 semble inarrêtable, tant le géant de Milan empile les succès.

Du coup, on s’attend à voir débarquer de nouveaux sweat-shirts, t-shirts, ceintures et accessoires en denim dans une collection inédite qui se prépare depuis quelques mois déjà. Ladite collection comporte des accents urbains et un design accessible, sans pour autant verser dans la vulgarité.

#6. Balenciaga

Emblématique marque de haute couture et de mode de luxe, Balenciaga est désormais sous le giron de Kering, le groupe français basé à Paris. En effet, Balenciaga a toujours surpris par son style audacieux, qui imprime une allure sophistiquée et moderne à ses créations.

Et le temps confirme cet ADN de la marque française, qui a connu une sorte de renaissance suite à son passage chez Kering. A la base originaire d’Espagne, Balenciaga aime jouer avec les volumes et les coupes, tout en offrant des produits d’une qualité irréprochable.

On apprécie particulièrement sa collection PE 21, qui revisite les formes et contours masculins au travers de pantalons pantalons oversize, larges et amples. L’achèvement de sa renaissance a notamment été ponctuée par le lancement de sa Speed Train, qui a connu succès planétaire. Et remis la marque au devant de la scène.