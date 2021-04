Les sex-toys font de plus en plus partie de notre quotidien. À ce jour, près de la moitié des Françaises utilise ce petit jouet de plaisir et les ventes progressent de jour en jour. Ce succès, qui a démarré il y a une dizaine d’années, s’accompagne d’un changement de perception vis-à-vis des sex-toys. Mais pourquoi avons-nous changé d’avis sur ces jouets si particuliers?

Une vision du sexe plus libre

Longtemps parler sexe était tabou. On employait des allusions plus ou moins claires, on n’osait rien dire de ses fantasmes et lorsque l’on parlait sex-toys, c’était une révolution du plus mauvais goût. Puis les mentalités ont évolué tout doucement. Une petite révolution s’est mise en place avec des séries comme Sex and the City au début des années 2000. Les téléspectatrices ont alors vu que le sexe n’avait rien de tabou et qu’on pouvait en parler sans pour autant aller directement en enfer! Les mentalités ont alors évolué et la parole s’est libérée.

Mais internet a aussi eu un très grand rôle dans l’évolution de notre perception au sexe.

On a pu poser ses questions – même les plus intimes – dans les forums. On a pu lire des témoignages. On a aussi pu acheter des sex-toys, comme un vibromasseur ou une vaginette sans avoir à se déplacer dans des boutiques plus ou moins sordides dans les quartiers chauds. Les jouets sexuels ont alors pu entrer dans nos vies plus facilement. Les boutiques en ligne, comme https://www.easytoys.fr / , avec leurs nombreux avantages ont connu un grand succès et on peut «pousser la porte» sans éprouver de honte.

Notre perception du sex-toy évolue toujours

On a parlé plus ouvertement du sexe et on a aussi pu partager ses expériences. Les avis sur les différents sex-toys ont servi à mieux communiquer sur les produits sans pour autant virer dans le graveleux. On parle sex-toys, on donne son avis, on dit ce qui est bien ou pas. Le sex-toy est alors devenu un article presque comme tous les autres.

Le renouvellement de l’offre a aussi un fort impact sur notre vision du jouet sexuel. On peut ainsi trouver aujourd’hui un très vaste choix de sex-toys dans les boutiques en ligne. Des petits jouets tout simples ou des articles à la technologie de pointe, des jouets pour homme, femme et couple, des articles dédiés au bondage… Cette large variété d’article a fait la réputation des sexshops et a aussi beaucoup participé au changement de perception sur les jouets sexuels. Ce n’est plus seulement un petit objet que l’on cache. Le sex-toy s’affiche et trouve sa place sur toutes les tables de nuit, sans honte. Certains sont même de véritables œuvres d’art!

Aujourd’hui, on peut parler plus ouvertement de sexe et de jouets sexuels, on peut partager ses expériences. On peut aussi acheter sans être stigmatisé par le regard des passants ou de ses voisins. Notre perception sur le sexe et les jouets intimes a offert plus de liberté en évoluant. Le tabou du jouet sexuel a disparu et c’est tant mieux!