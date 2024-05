Le programme qui fait fondre les kilos et grossir votre portefeuille : tout sur « Game of Stones »

Une nouvelle étude soutient que combiner les incitations financières avec des messages texte aide significativement à perdre du poids chez les hommes obèses, offrant ainsi une méthode efficace et rentable pour les services de santé.

Incitations financières et perte de poids : une méthode promue par les experts

Le programme innovant Game of Stones, mené au Royaume-Uni, démontre que l’offre d’incitations financières en échange de la perte de poids est une stratégie concluante pour lutter contre l’obésité masculine. Dans cette étude, les hommes en Angleterre, en Écosse et en Irlande du Nord ont reçu jusqu’à 400 £ s’ils atteignaient leurs objectifs de perte de poids, ce qui a permis à ces participants de perdre plus de poids que leurs pairs non financièrement incités.

Le contexte préoccupant de l’obésité masculine au royaume-uni

Dans un pays où environ 26 % des hommes luttent contre l’obésité, la participation masculine aux programmes de gestion du poids reste inférieure à celle des femmes, surtout parmi les populations socio-économiquement défavorisées. La solution innovante de Game of Stones, présentée au Congrès européen sur l’obésité (ECO) à Venise, vise à remédier à cette situation préoccupante. Le professeur Pat Hoddinott de l’Université de Stirling et son équipe ont mis au point cette méthode, combinant des messages textuels de motivation avec des incitations financières.

La méthodologie du programme game of stones

L’étude Game of Stones, exécutée sur une période de 12 mois à Belfast, Bristol et Glasgow, a impliqué 585 hommes obèses âgés en moyenne de 50 ans. Les participants ont été répartis en trois groupes distincts : le premier groupe recevait des messages texte accompagnés d’incitations financières, le deuxième groupe bénéficiait uniquement des messages texte, et le troisième groupe servait de groupe témoin, recevant uniquement des informations factuelles sur la gestion du poids.

Les résultats impressionnants du programme

Les résultats de l’étude sont révélateurs. Les hommes ayant reçu des incitations financières en plus des messages texte ont perdu en moyenne 4,8 % de leur poids corporel après 12 mois, contre 2,7 % pour le groupe recevant uniquement des messages texte, et 1,3 % pour le groupe témoin. Cette perte de poids significative parmi le premier groupe suggère que la motivation financière joue un rôle crucial dans l’accomplissement des objectifs de perte de poids.

Améliorations de la santé et implication économiques

Les bénéfices de cette approche ne se limitent pas à la perte de poids. Les participants qui ont bénéficié des incitations financières ont aussi signalé une amélioration notable de leur état de santé général au terme de l’étude. Par ailleurs, l’étude a montré que des populations habituellement sous-représentées dans les essais de gestion du poids, telles que les hommes vivant dans des zones socio-économiquement défavorisées et ceux souffrant de problèmes de santé chroniques, ont été plus enclines à participer à ce programme innovant.

Le coût relativement faible d’un programme basé sur des messages texte, associé à un investissement initial pour les incitations financières, représente également une perspective économique attractive pour les services de santé. Les chercheurs soulignent que l’ensemble du programme pourrait potentiellement s’autofinancer grâce aux économies réalisées sur les coûts de traitement des maladies liées à l’obésité.

Un modèle prometteur à grande échelle

En conclusion, les chercheurs estiment que l’efficacité démontrée par le programme Game of Stones pourrait être étendue à plus grande échelle et promue à travers le NHS. Le recours à des méthodes simples, peu coûteuses, et demandant une formation minimale, en fait une solution potentielle pour surmonter les inégalités en matière de santé et motiver un plus grand nombre d’hommes obèses à engager des démarches de perte de poids.

Le professeur Hoddinott souligne que la sensibilité de cette approche à faible engagement crée un environnement favorable pour les hommes qui sont généralement réticents à de tels programmes : « Nous avons touché une population rarement incluse dans les initiatives de promotion de la santé. L’adoption de Game of Stones permettrait une approche plus accessible et équitable pour tous, réduisant ainsi les disparités en matière de santé. »

Le succès de ce programme innovant pose une question cruciale : si des incitations financières peuvent transformer de manière aussi significative les habitudes de vie et de santé, quels autres domaines pourraient bénéficier d’initiatives similaires basées sur les sciences comportementales ?